Windows 10’a Veda Yakın: Microsoft’tan Kullanıcıları Hem Üzen Hem Sevindiren 1 Yıllık Hediye!

Microsoft, Windows 10’un destek sürecinin sonuna yaklaşırken kullanıcıların güvenliğini sürdürebilmeleri için yeni bir yol haritası açıkladı. Şirket, milyonlarca kişinin işletim sistemini hemen değiştirmesine gerek kalmadan, geçiş sürecini daha sorunsuz ve güvenli atlatabilmesi adına 1 yıllık ücretsiz güvenlik güncellemeleri sunacak. İşte detaylar!

Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri Bir Yıl Ücretsiz Olacak

Daha önce yalnızca kurumsal müşterilere açık olan Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programı, artık bireysel kullanıcıların da erişimine açıldı. Microsoft, hâlâ geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Windows 10’un güvenliğini sürdürebilmek için bu kararı aldığını belirtiyor. Kullanıcılar yeni güncelleme sihirbazı aracılığıyla kullanıcılar hızlıca programa kayıt olabilecek.

Öte yandan bu yeni gelişme, Windows 11’e geçiş yapmakta zorlanan ya da sistem gereksinimlerini karşılamayan kullanıcılar için oldukça önemli. Zira ESU programı sayesinde, yeni donanım satın almadan mevcut sistemlerle güvenli kullanım bir yıl daha sürdürülebilecek.

Yeni destek süreci 15 Ekim 2025’te başlayacak ve 13 Ekim 2026’ya kadar devam edecek. Kullanıcılar, bu tarihler arasında yayınlanan güncellemelerden ücretsiz şekilde yararlanabilecek. Bunun yanı sıra ücretsiz destekten yararlanmanın üç farklı yolu bulunuyor. Bunlar:

Windows Yedekleme uygulamasıyla ayarları buluta senkronize etmek

1.000 Microsoft Puanı harcamak

30 dolar ödemek (fiyatlar bölgeye göre değişebilir)

Bu seçeneklerden ilki ve ikincisi tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu yolları izleyerek 12 ay boyunca ek güvenlik güncellemelerine erişim sağlayabilirsiniz. Öte yandan, Windows 365 aboneleri herhangi bir ek ücret ödemeden güncellemelerden faydalanmaya devam edebilecek. Kurumsal kullanıcıların ise hala bu programa katılmak için yıllık 61 dolar ödeme yapması gerekiyor.

Windows 10 İçin Destek Sonlanıyor mu?

Her ne kadar Microsoft, Windows 10 için desteğini kademeli olarak sonlandırsa da hala eski işletim sistemi için vakit var. Microsoft daha öncesinde yaptığı açıklamalarda, Windows 10'un bazı servislerine güncelleme sunmaya devam edeceğini açıkladı.

Bu doğrultuda Microsoft Defender ve Microsoft 365 uygulamaları için güvenlik güncellemelerinin devam edecek. Microsoft 365 için yeni özellik güncellemeleri Ağustos 2026’ya kadar, güvenlik güncellemeleri ise Ekim 2028’e kadar sürecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...