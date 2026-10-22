Xbox Bulut Oyunları Game Pass Olmadan Saatlik Satılacak

Microsoft, Game Pass aboneliği gerektirmeden saatlik bulut oyun paketi satın almayı sağlayan Xbox Cloud Playtime modelini 21 Ekim 2026'da test etmeye başladı. Xbox Insider üyelerine açılan paketlerin en küçüğü 10 saat için 3,99 dolardan satılıyor. Şirket modeli Kasım 2026'da daha geniş bir kitleye açmayı planlıyor.

Xbox Cloud Playtime Paketleri Ne Kadar?

Microsoft'un Xbox Wire'daki duyurusunda 3 paket var: 10 saatlik paket 3,99 dolar, 25 saatlik paket 7,99 dolar, 50 saatlik paket 11,99 dolar. Bu da güncel kur ile birlikte sırasıyla 198 TL, 396 TL ve 595 TL'ye denk geliyor. Vergiler hariç bu tutarlar doğrudan çeviri; Microsoft Türkiye'de TL ile bölgesel fiyat uyguladığı için gerçek fiyat farklı olabilir.

Saat başına düşen ücret en küçük pakette 0,40 dolar, en büyük pakette 0,24 dolar. Microsoft bu rakamları tanıtım fiyatı olarak sunduğu için paketlerin fiyatı kasımdaki genel açılışta değişebilir. Şirket testi, yeni özellikleri önceden denediği gönüllü programı Xbox Insider'a katılan ve Game Pass aboneliği bulunmayan oyunculara açtı.

Saatlik Paketler Neler Sunuyor?

Paketler reklamsız bir bulut oyun deneyimi, daha kısa bekleme süresi ve yüksek kaliteli yayın sunuyor. Satın alınan saatlerin süresi dolmuyor, kullanılana kadar hesapta kalıyor. Paket bir oyun kütüphanesi vermiyor: oyuncunun bulutta oynanabilen oyunu satın almış olması ya da desteklenen bazı ücretsiz oyunları açması gerekiyor. Windows Central'ın tablosuna göre paketlerde görüntü yaklaşık 1080p ile sınırlı kalırken Game Pass Ultimate 1440p'ye kadar çıkıyor.

Microsoft, Temmuz 2026'da Insider üyeleriyle reklamlı ücretsiz bulut oyun paketini test etmeye başlamıştı. Şirket o duyuruda oturumların 1 saatle sınırlı olacağını yazmıştı, Windows Central ise reklamlı seçeneğin Insider testinde oturumun 30 dakika sürdüğünü ve sonunda reklam izleyip yeniden sıraya girmek gerektiğini aktarıyor. Ücretsiz sürüm hazırlığı ilk kez Ekim 2025'te gündeme gelmişti.

Game Pass Abonelerini Kasımda Ne Bekliyor?

Saatlik paketler, Microsoft'un eylülde duyurduğu bulut oyun sınırlarıyla aynı döneme denk geliyor. Şirket kasımdan itibaren Game Pass Ultimate abonelerine ayda 15 saat, Premium abonelerine 10 saat, Essential abonelerine 5 saat bulut oyun süresi tanıyacak. Sınırı dolduran aboneler Xbox Store'dan ek saat alabilecek. Microsoft değişikliğin Game Pass abonelerinin yüzde 4'ünü etkileyeceğini söylüyor.

Şirket kararını "bulut oyun sunmanın maliyeti, daha fazla kişi kullandıkça ve daha uzun oynadıkça artıyor" sözleriyle açıklamıştı. Abonelerin ek saat için aynı paketleri aynı fiyattan alıp alamayacağı belli değil. Microsoft eylülde Game Pass'te kullanıcıya göre değişen fiyatları da denemeye başlamıştı.

Xbox Cloud Playtime Türkiye'de Kullanılabilecek mi?

Xbox Cloud Gaming Türkiye'de resmi olarak sunulmuyor. Hizmet Kasım 2025'te Hindistan'ın eklenmesiyle 29 ülkeye ulaştı ve bu listede Türkiye bulunmuyor. Bu nedenle Xbox Game Pass aboneliğine dahil bulut oyun özelliği de resmi olarak kullanılamıyor.

Microsoft saatlik paketlerin hangi ülkelerde test edildiğini açıklamadı, fiyatları da yalnızca dolar cinsinden verdi. Şirketin notunda kullanılabilirliğin pazara, cihaza ve hesaba göre değişebileceği yazıyor. Paketlerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve TL fiyatı belli değil.

Editörün Yorumu

Süresi dolmayan saatleri, ayda birkaç akşam oynayan biri için abonelikten daha mantıklı buluyorum. 11,99 dolarlık 50 saatlik paket, Game Pass Ultimate'ın kasımdan sonraki aylık 15 saatlik kotasının 3 katından fazlasını veriyor ve bu tempoda aylarca yetebilir. Tek sorun hizmetin Türkiye'de resmi olarak bulunmaması; kasımdaki genel açılışta ülke listesi genişlemezse bu fiyatlar Türk oyuncu için bir şey ifade etmeyecek.