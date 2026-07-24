Microsoft'un Popüler Oyun Hizmetine Reklamlı Ücretsiz Paket Geliyor!

Xbox'ın bulut tabanlı oyun hizmeti Cloud Gaming'e reklam destekli yeni ve ücretsiz bir paket ekleniyor. Hatta Microsoft kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla bu yeni versiyonun Xbox Insiders üyeleri için test edilmeye başlandığını duyurdu. Peki bu paket tam olarak nasıl çalışacak? İşte merak edilen detaylar!

Xbox Cloud Gaming Nedir?

Reklamlı paketin ne olduğunu anlatmadan önce Xbox Cloud Gaming hizmetinin tam olarak ne olduğuna bakalım. Bu abonelik telefon, tablet ve bilgisayar farketmeksizin sevdiğiniz oyunları uzaktan oynamanıza imkan veriyor. Yani oyunları indirmek zorunda kalmıyorsunuz. Kısacası iyi bir internet bağlantısıyla Microsoft'un kilometrelerce uzaklıktaki güçlü sunucu bilgisayarlarına bağlanarak sevdiğiniz oyunları oynayabiliyorsunuz.

Tabii burada önemli bir detay söz konusu. Zira Xbox Cloud Gaming, doğrudan Game Pass Ultimate paketine dahil bir hizmet diyebiliriz. Kısacası bu sistemden yararlanabilmek için Xbox'ın en üst abonelik paketini satın almanız gerekiyor. Bu aboneliğe sahip olduğunuzda Game Pass Ultimate kütüphanesindeki oyunları konsola veya PC'ye ihtiyaç duymadan telefonunuz, tabletiniz ya da bilgisayarınız üzerinden uzaktan rahatça oynayabiliyorsunuz.

Xbox Cloud Gaming Reklamlı Paket Nasıl Olacak?

İşte reklamlı Xbox Cloud Gaming hizmeti aylık abonelik ücreti ödemek istemeyen kullanıcılar için karşımıza çıkıyor. Bunu biraz daha açarsak uzaktan oyun oynayabilmek için Xbox Game Pass Ultimate aboneliğini satın almanıza gerek yok. Burada sadece oyuna girmeden önce reklam izlemeniz gerekiyor. Sonrasında ise size bir saatlik oyun oynama süresi sunuluyor.

Maalesef Türkiye'de Xbox Cloud Gaming hizmeti yok. Bu nedenle reklam destekli paketin de ülkemizde kullanılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtelim.

Tabii bu durum reklam destekli versiyonda her şeyin tamamen bedava olacağı anlamına gelmemeli. Bu yeni pakette Xbox Cloud Gaming altyapısını ücretsiz kullanabiliyorsunuz ancak oynamak istediğiniz oyunları ayrıca satın almanız gerekiyor. Mevcut paralı Cloud Gaming'le aradaki asıl fark bu.

Reklamlı Xbox Cloud Gaming Ne Zaman Genel Kullanıma Açılacak?

Reklamlı Xbox Cloud Gaming paketi an itibariyla test aşamasında ve henüz genel kullanıma açılmadı. Microsoft bu versiyonu şimdilik sadece Xbox Insiders adı verilen programa kayıtlı kullanıcılarla test ediyor. Test süreci tamamlanıp sorunlar giderildikten sonra özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Ancak şu anda bunun için bir tarih verilmediğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyunları konsol veya bilgisayar zorunluluğu olmadan telefon ve tablet gibi cihazlar üzerinden uzaktan oynayabilmek büyük bir avantaj. Sonuçta herkesin donanıma ayıracak bütçesi olmayabiliyor. İşte bu yüzden bulut tabanlı servisler oyuncular için adeta bir can simidi diyebilirim. Zaten önümüzde GeForce Now gibi oldukça popüler bir örnek var. Xbox Cloud Gaming de tam olarak buna benzer bir mantıkla çalışıyor. Reklam destekli paketin gelmesi de Game Pass Ultimate'e aylık abonelik ödemek istemeyenler için ideal olacak diye düşünüyorum.