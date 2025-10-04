Microsoft'un Popüler Oyun Hizmeti Ücretsiz Oluyor!

Microsoft, popüler oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming'in ücretsiz bir sürümünü sunmaya hazırlanıyor. Bu versiyonda Game Pass aboneliğine sahip olmadan belirli oyunları ücretsiz olarak oynanabilecek ama ne yazık ki tam anlamıyla kesintisiz bir oyun deneyiminden söz edilemeyecek. Yeni versiyondan yararlanmak isteyenleri birtakım dezavantajlar bekliyor olacak.

Xbox Cloud Gaming'in Ücretsiz Sürümü Geliyor

Microsoft'un Game Pass aboneliğine gerek olmadan bazı oyunları ücretsiz oynama imkânı sunan Xbox Cloud Gaming sürümü yolda ancak bu sürüm, reklamlar içerecek. İlk aktarılan bilgilere göre oyuncular hâlihazırda sahip olduğu bazı oyunları oynayabilecek. Bunun yanı sıra hafta sonları Free Play Days (Ücretsiz Oyun Günleri) kapsamında Xbox oyuncularının erişimine açılan ücretsiz oyunlar deneyimlenebilecek.

Xbox Cloud Gaming'in bu sürümünde ayrıca Xbox'ın retro klasiklerine erişilebilecek. Oyun açılmadan önce yaklaşık iki dakika uzunluğunda bir reklam gösterilecek. Microsoft şu anda 1 saatlik bir sınır koymayı planlıyor. Oyunculara ayda 5 saate kadar ücretsiz kullanım hakkı tanınması bekleniyor ancak bunların şimdilik test aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu ücretsiz sürüm erişime açıldıktan sonra sınırlamalar değişebilir.

Reklam içeren yeni sürüme hem PC hem Xbox konsolları hem el konsolları hem web üzerinden erişmek mümkün olacak. Bu da nerede olursanız olun, Xbox Cloud Gaming'in ücretsiz versiyonunu deneyimleyebileceğiniz anlamına geliyor. Bulut oyun hizmetini daha erişilebilir hâle getirmek isteyen şirket, yeni sürümü doğrudan kullanıma sunmadan önce kapsamlı bir beta süreci planlıyor.

Bu ücretsiz Xbox Cloud Gaming sürümünün Microsoft'un Game Pass aboneliklerine büyük zam yaptığı aynı haftada ortaya çıktığını belirtmek gerekiyor. Bu zam, dünya genelinde yapılsa da en büyük fark Türkiye'de görüldü. Öyle ki en popüler abonelik planı Ultimate'in yeni fiyatı ile eski fiyatı arasında 490 TL fark oluştu.

Şu an Essential planı için aylık 269 TL, Premium planı için 409 TL, Ultimate planı için 799 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Ultimate'in önceden fiyatı sadece 309 TL'ydi. Bu da yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldığı anlamına geliyor. Kaldı ki tüm önemli avantajlar da Ultimate planında toplandı. Diğer planların sunduğu avantajlar, Ultimate'in yanında biraz sönük kaldı.