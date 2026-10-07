GTA 6'yı Çıkışta PC'de Oynama Umudu Suya Düştü! Xbox Açıklama Yaptı

PC oyuncularının GTA 6 için beklediği kısa yol kapandı. Xbox'ın oyunun bulut yayın haklarını aldığı ve GTA 6'nın çıkış gününde bulut üzerinden PC'de oynanabileceği iddia edilmişti. Birkaç saat sonra Xbox'tan gelen açıklama, bu ihtimali ortadan kaldırdı.

GTA 6 Xbox Cloud Gaming ile PC'de Oynanabilecek mi?

İddia, The Verge'ün 6 Ekim'de yayınladığı haberle ortaya çıktı. Habere göre Xbox CEO'su Asha Sharma, çalışanlarla yaptığı toplantıda GTA 6 için "başka hiçbir platform sahibinin yapmadığı bir şey" hazırladıklarını söyledi. The Verge, bu hamlenin GTA 6'nın Xbox Cloud Gaming'e özel bulut yayın hakları olduğunu yazdı. Oyunun PC sürümü açıklanmadığı için bu, PC oyuncularının GTA 6'yı çıkışta oynayabileceği anlamına geliyordu.

Xbox'ın strateji direktörü (CSO) Matthew Ball, iddiaya X üzerinden yanıt verdi. Ball, ortaya çıkan heyecanın bazı yanlış haberlere yol açtığını belirtti. Ardından GTA 6'yı 19 Kasım'da Xbox'ta sunmayı beklediklerini, ancak oyunun bulutta Xbox'a özel olmayacağını ve bulut üzerinden PC'ye gelmeyeceğini söyledi.

The Verge haberini bu açıklamanın ardından düzeltti. Yayına göre Xbox ile Rockstar Games arasında yine de bir bulut yayın anlaşması olabilir. The Verge'e göre Ball'un sözleri, anlaşmanın yalnızca Xbox konsollarındaki bulut yayınını kapsadığına işaret ediyor. Buna göre oyun, tarayıcı ve uygulamalar üzerinden açılmayabilir. Asha Sharma'nın sözünü ettiği hamlenin ne olduğu belli değil.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım'da PS5 ile Xbox Series X ve Series S için satışa sunulacak. Rockstar Games, oyunun çıkışta PC'ye gelmeyeceğini daha önce doğrulamıştı. PC sürümü için bir tarih verilmedi. GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin PC sürümleri de konsol sürümlerinden bir yılı aşkın süre sonra çıkmıştı. GTA 6'nın PC sürümünün neden geç çıkacağını daha önce eski bir Rockstar çalışanının açıklamalarıyla aktarmıştık.

Xbox Cloud Gaming'de Neler Değişiyor?

Microsoft, Xbox Cloud Gaming'de Kasım ayından itibaren aylık süre sınırı uygulayacak. Xbox Game Pass Ultimate abonelerine ayda 15 saat, Premium abonelerine 10 saat, Essential abonelerine ise 5 saat bulut oyun süresi tanınacak. Süresi biten oyuncular ek saat satın alabilecek.

Microsoft, Game Pass aboneliği olmayanların da saat paketi alarak bulut üzerinden oyun oynamasına izin verecek. Microsoft'a göre bazı ülkelerde mevcut aboneler bu sınırlardan muaf tutulacak. Değişiklikler, GTA 6'nın çıkacağı ayda devreye giriyor.

Editörün Yorumu

GTA 6 için PC oyuncularının elinde şimdilik bekleme seçeneğinden başka bir yol yok. Xbox, oyunun buluttan PC'ye gelmeyeceğini açıkça söyledi. Asha Sharma'nın "başka hiçbir platform sahibinin yapmadığı" sözleriyle neyi kastettiği ise hâlâ belli değil. Bu hamle açıklanana kadar Xbox'ın GTA 6 planı tam olarak netleşmiş sayılmaz. Kasım'da gelen süre sınırları da düşünüldüğünde, bulutun GTA 6 için ana oynama yolu olmayacağı açık.