Xbox Game Pass
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 862
- DOSYA BOYUTU 60 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Xbox Game Pass, kullanıcıların konsollarına uzaktan oyun indirmelerine olanak tanıyor.
Xbox Game Pass, yeni çıkan Xbox oyunlarını takip edip Android telefonunuzdan konsolunuza indirmenize izin veren ücretsiz bir mobil uygulamadır. Xbox oyunlarını satın almak yerine aylık belli bir ücret karşılığında Xbox’a çıkan tüm oyunları oynamanızı sağlayan sistemin mobil uygulaması, 100’ü aşkın harika oyunu listelemekle kalmıyor, oyunları uzaktan indirme kolaylığı da sunuyor.
En popüler ve yeni Xbox oyunlarını telefondan takip edip üyeliğiniz kapsamında kolayca indirebiliyorsunuz. Aylık düşük fiyatla Xbox oyunlara sınırsız erişim fırsatı sunan Xbox Games Pass Android uygulaması, yeni oyunlar hakkında bildirimde de bulunuyor ve Xbox konsolunuza ön indirme yapmanıza izin veriyor.
Xbox Game Pass İndir
Kullanıcı dostu arayüze ve basit kontrollere sahip olan bu uygulama, aslında vaat ettiği tüm işlevselliği yerine getirmektedir. Aslında asıl amaç olan uzaktan indirme özelliği, konsolunuzla telefonunuzu bağlayarak rahatlıkla çalışmaktadır. Tek yapmanız gereken oyunu seçmek ve indir butonuna basmak olacaktır.
Xbox kullanıcıları için işlevsel bir uygulama olan Xbox Game Pass'i indirerek, siz de yeni çıkan oyunları takip edin, gelişmelerden haberdar olun ve oyunları uzaktan indirme olanağına sahip olun!
Xbox Game Pass
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 44
- DOSYA BOYUTU 101 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Xbox Game Pass iOS uygulaması ile, yeni çıkan oyunlardan haberdar olun, Game Pass aboneliğinizi yönetin ve evde olmadığınız zamanlarda uzaktan yükleme yapın!
Xbox Game Pass, yeni çıkan ve popüler Xbox One oyunlarını listeleyen, haber veren ve uzaktan indirmenize izin veren bir iOS uygulamasıdır. Xbox konsol kullanıcıları için oldukça kullanışlı olan bu uygulama sayesinde tüm Game Pass işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve oyunları uzaktan indirme imkanına sahip olabilirsiniz.
Aylık belli ücret karşılığında Xbox konsoluna yeni gelen ve en çok oynanan oyunları oynamanızı sağlayan Xbox Game Pass, Microsoft tarafından ayrı bir uygulama olarak da sunuluyor.
iPhone’unuza ücretsiz indirip direkt kullanabileceğiniz Xbox Game Pass uygulaması, Xbox’a yeni çıkan oyunlardan haberdar ediyor, popüler Xbox One oyunları bulmanıza yardımcı oluyor, hepsinden güzeli iPhone’dan Xbox’a oyun indirme (konsolunuzu hızlı açılış olarak ayarlamanız gerekiyor) kolaylığı tanıyor.
Kendinize oyun listesi de hazırlayabiliyorsunuz. Xbox Game Pass aboneliğiniz olmasa dahi uygulamayı indirin; Çünkü Xbox Game Pass kataloğundaki tüm oyunları belirli indirimlerle satın alabiliyorsunuz.
Xbox Game Pass İndir
Kullanıcı dostu arayüzü, kullanışlılığı ve içerisinde barındırdığı özelliklerle Xbox kullanıcılarının oldukça fazla bir şekilde işine yaramaktadır. Evde olmadığınız anlarda tek tuşla uzaktan konsolunuza yükleme yapabilir ve zaman kaybını ortadan kaldırabilirsiniz.
Siz de iOS cihazlarınızda Xbox Game Pass indirin ve kullanıcı dostu özelliklerin tadını çıkarın!