Xbox Game Pass iOS uygulaması ile, yeni çıkan oyunlardan haberdar olun, Game Pass aboneliğinizi yönetin ve evde olmadığınız zamanlarda uzaktan yükleme yapın!

Erkan Calp - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Xbox Game Pass, yeni çıkan ve popüler Xbox One oyunlarını listeleyen, haber veren ve uzaktan indirmenize izin veren bir iOS uygulamasıdır. Xbox konsol kullanıcıları için oldukça kullanışlı olan bu uygulama sayesinde tüm Game Pass işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve oyunları uzaktan indirme imkanına sahip olabilirsiniz.

Aylık belli ücret karşılığında Xbox konsoluna yeni gelen ve en çok oynanan oyunları oynamanızı sağlayan Xbox Game Pass, Microsoft tarafından ayrı bir uygulama olarak da sunuluyor.

iPhone’unuza ücretsiz indirip direkt kullanabileceğiniz Xbox Game Pass uygulaması, Xbox’a yeni çıkan oyunlardan haberdar ediyor, popüler Xbox One oyunları bulmanıza yardımcı oluyor, hepsinden güzeli iPhone’dan Xbox’a oyun indirme (konsolunuzu hızlı açılış olarak ayarlamanız gerekiyor) kolaylığı tanıyor.

Kendinize oyun listesi de hazırlayabiliyorsunuz. Xbox Game Pass aboneliğiniz olmasa dahi uygulamayı indirin; Çünkü Xbox Game Pass kataloğundaki tüm oyunları belirli indirimlerle satın alabiliyorsunuz.

Xbox Game Pass İndir

Kullanıcı dostu arayüzü, kullanışlılığı ve içerisinde barındırdığı özelliklerle Xbox kullanıcılarının oldukça fazla bir şekilde işine yaramaktadır. Evde olmadığınız anlarda tek tuşla uzaktan konsolunuza yükleme yapabilir ve zaman kaybını ortadan kaldırabilirsiniz.

Siz de iOS cihazlarınızda Xbox Game Pass indirin ve kullanıcı dostu özelliklerin tadını çıkarın!