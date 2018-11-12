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Xbox Game Pass

Xbox Game Pass

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 862
  • DOSYA BOYUTU 60 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Microsoft Corporation
  • İndir

Xbox Game Pass, kullanıcıların konsollarına uzaktan oyun indirmelerine olanak tanıyor.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Xbox Game Pass, yeni çıkan Xbox oyunlarını takip edip Android telefonunuzdan konsolunuza indirmenize izin veren ücretsiz bir mobil uygulamadır. Xbox oyunlarını satın almak yerine aylık belli bir ücret karşılığında Xbox’a çıkan tüm oyunları oynamanızı sağlayan sistemin mobil uygulaması, 100’ü aşkın harika oyunu listelemekle kalmıyor, oyunları uzaktan indirme kolaylığı da sunuyor.

En popüler ve yeni Xbox oyunlarını telefondan takip edip üyeliğiniz kapsamında kolayca indirebiliyorsunuz. Aylık düşük fiyatla Xbox oyunlara sınırsız erişim fırsatı sunan Xbox Games Pass Android uygulaması, yeni oyunlar hakkında bildirimde de bulunuyor ve Xbox konsolunuza ön indirme yapmanıza izin veriyor. 

Xbox Game Pass İndir

Kullanıcı dostu arayüze ve basit kontrollere sahip olan bu uygulama, aslında vaat ettiği tüm işlevselliği yerine getirmektedir. Aslında asıl amaç olan uzaktan indirme özelliği, konsolunuzla telefonunuzu bağlayarak rahatlıkla çalışmaktadır. Tek yapmanız gereken oyunu seçmek ve indir butonuna basmak olacaktır.

Xbox kullanıcıları için işlevsel bir uygulama olan Xbox Game Pass'i indirerek, siz de yeni çıkan oyunları takip edin, gelişmelerden haberdar olun ve oyunları uzaktan indirme olanağına sahip olun!