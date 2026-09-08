Game Pass'te Sabit Fiyat Dönemi Bitti! Bazıları Düşük Fiyata Alabiliyor

Microsoft, Game Pass aboneliği ile ilgili önemli bir değişikliği test etmeye başladı. Mevcut aboneler, Game Pass Ultimate'in sabit fiyat etiketi yerine farklı fiyatla sunulmaya başlandığını fark etti. Şirket, Sony'nin çeşitli oyunlar için denediği dinamik fiyatlandırma uygulamasını kendi abonelik hizmetine uyarlamaya başlamış olabilir.

Game Pass Fiyatı Kişiye Özel mi Olacak?

Game Pass için test edilen yeni sisteme göre tamamen kullanıcıya göre değişiklik gösteren bir dinamik fiyatlandırma söz konusu. Bir kullanıcıya 12 ay boyunca aylık 16.09 dolar (779 TL) karşılığında abone olma imkânı sunuluyor. 12 ay sona erdikten sonra fiyatın 22.99 dolar (1.113 TL) güncelleneceği belirtiliyor. Başka kullanıcılar da aylık 18 (871 TL) ya da 20 dolar (968 TL) gibi teklifler almaya başlamış durumda.

Kimlere Düşük Fiyata Game Pass Aboneliği Sunuluyor?

İlk ortaya çıkan bilgilere göre düşük fiyata Game Pass Ultimate aboneliği sunulan kullanıcılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Bir kullanıcı, yaklaşık 2 yıldır ara ara Ultimate aboneliği aldığını ifade ediyor. Söz konusu kişinin yaklaşık 1 aydır Ultimate aboneliği bulunmuyordu.

Bu kişi, Game Pass sayfasını ziyaret ettiğinde kendisine 12 aylık özel fiyat teklifi gösterildi. Bu kullanıcının aktardıklarına bakılacak olursa Microsoft, bu özel fiyatlandırmayı daha önce Game Pass aboneliği almış ve şu an hiçbir şekilde abone olmayan ama tekrar abone olmayı düşünen kişilere gösteriyor. Yani amacı kaybettiği kullanıcıları tekrar kazanmak. Bunu da özel fiyat sunarak yapmayı planlıyor.

Dinamik Game Pass Fiyatlandırma Türkiye'de Olacak mı?

Game Pass için dinamik fiyatlandırma politikasının Türkiye için de geçerli olması mümkün ama şimdilik Türkiye'de uygulandığına dair herhangi bir ipucu olmadığını belirtmekte fayda var. Şirket zaten şu an tamamen kullanıcının geçmişteki hareketlerine göre bu özel fiyatları gösteriyor. Mevcut abonelik durumu, ne sıklıkla abonelik alındığı ve dahasına göre Türkiye'deki kişilere de sunulmaya başlanabilir.

Game Pass Ultimate Aboneliği Neler Sunuyor?

Game Pass Ultimate aboneliği, konsol ve bilgisayarda 400'den fazla oyuna erişim imkânı sağlıyor. Call of Duty oyunları hariç çıktığı gün eklenen yeni oyunlara erişebiliyorsunuz. League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlarda avantaj elde edebiliyor, konsolda çevrim içi çok oyunculu oyun oynayabiliyorsunuz. Ayrıca EA Play, Fortnite Tayfası ve Ubisoft+ klasikleri de artıları arasında.

Editörün Yorumu

Microsoft'un bu hamlesini eski Game Pass Ultimate kullanıcılarını tekrardan abonelik hizmetine çekmek için yaptığı ortada. Tabii, ben geçmiş alımlara göre dinamik fiyatlandırma yerine sabit teklif sunulmasından yanayım. Örneğin normalde 22.99 dolar olan Ultimate aboneliğini herkese 16.09 dolar (veya daha da düşük) olarak gösterilirse kullanıcılar açısından haksızlık olmaz. Bu sayede Microsoft'un abonelerine verdiği değer de daha çok dikkat çekmeye başlar.