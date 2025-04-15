570 TL Değerindeki Metro 2033 Redux Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

En popüler dijital mağazalardan biri olan Steam, oyuncuları sevindirecek fırsat sunuyor. Mağazada 14,99 dolar (570 TL) değerindeki Metro 2033 Redux ücretsiz hâle geldi. Başlatılan kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 16 Nisan tarihinde TSİ 18.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Metro 2033 Redux'u ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Metro 2033 Redux Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Metro 2033 Redux'un sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Oyun kütüphaneye eklenecektir.

İndirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Metro 2033 Redux Nasıl Bir Oyun?

Dmitry Glukhovsky’nin aynı adlı romanına dayanan Metro 2033 Redux, insanların nükleer felaket nedeniyle yeraltı metrolarına sığınmak zorunda kaldığı bir dünyada geçiyor. Yeraltında hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda bazı görevleri tamamlamamız gerekiyor.

Metro 2033 Redux Minimum Sistem Gereksinimleri