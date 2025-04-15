570 TL Değerindeki Metro 2033 Redux Ücretsiz Oldu! Hemen Alın
Metro 2033 Redux ücretsiz olarak dağıtılıyor. Etkileyici atmosfere sahip oyunu kütüphaneye ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
En popüler dijital mağazalardan biri olan Steam, oyuncuları sevindirecek fırsat sunuyor. Mağazada 14,99 dolar (570 TL) değerindeki Metro 2033 Redux ücretsiz hâle geldi. Başlatılan kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Kampanya 16 Nisan tarihinde TSİ 18.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Metro 2033 Redux'u ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!
Metro 2033 Redux Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Metro 2033 Redux'un sayfasını görüntüleyin.
- "Hesaba ekle" butonuna basın.
- Oyun kütüphaneye eklenecektir.
- İndirip oynamaya başlayabilirsiniz.
Metro 2033 Redux Nasıl Bir Oyun?
Dmitry Glukhovsky’nin aynı adlı romanına dayanan Metro 2033 Redux, insanların nükleer felaket nedeniyle yeraltı metrolarına sığınmak zorunda kaldığı bir dünyada geçiyor. Yeraltında hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda bazı görevleri tamamlamamız gerekiyor.
Metro 2033 Redux Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista, 7 ya da 8 (64-bit)
- İşlemci: Çift çekirdek 2.2 GHz veya daha iyisi
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: GeForce 8800 GT 512 MB ya da GeForce GTS 250
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan