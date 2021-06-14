Xbox Series X Mini Buzdolabı Resmi Olarak Tanıtıldı!

E3 2021 etkinliğinde yer alan Microsoft, açılış konuşmasının sonlarına doğru Xbox Series X Mini Buzdolabı ile karşımıza çıktı. Kullanıcıların yeni nesil oyun konsolunu sık sık buzdolabına benzetmelerinden ilham alan şirket, mini buzdolabı tasarımını yakın bir zamanda satışa sunmak istiyor.

Xbox Series X Mini Buzdolabı Nasıl Olacak?

Adından da anlayabileceğiniz üzere masanın altında ya da üstünde konumlandırabileceğiniz ölçüde minik bir yapıya sahip olan bu buzdolabı, birkaç kutu içeceği ya da ufak yiyecekleri alabilecek ebatlara sahip gibi gözüküyor. Aslında boyutlar Series X ile birebir aynı dahi olabilir.

Xbox and Chill ❄️



The Xbox Mini-Fridge is coming this holiday season | #XboxBethesda​ #XboxandChill pic.twitter.com/thCE031RXs — Xbox (@Xbox) June 13, 2021

Xbox Series X'in tasarımını beğenen hemen herkesin adeta aşık olduğu mini buzdolabı, Halo Infinite ile aynı dönemde, yani Holiday 2021 takviminde satışa sunulacak gibi gözüküyor. Bu da genellikle bu yılın son çeyreğini temsil eden bir takvime denk geliyor.

Buna karşın Xbox Series X Mini Buzdolabı modelinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı ya da ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı şu an için bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor. Çeşitli sızıntılar ve iddialar, 100 Dolar ila 300 Dolar arasında bir fiyatı işaret ediyor.

Peki siz Microsoft tarafıdan duyurulan mini buzdolabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mini buzdolabının fiyatı ne kadar olacak ve ondan bir tane satın almaya gerek var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.

Xbox Series X Özellikleri Neler?