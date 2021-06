Xbox Series X Mini Buzdolabı Resmi Olarak Tanıtıldı!

E3 2021 etkinliğinde yer alan Microsoft, açılış konuşmasının sonlarına doğru Xbox Series X Mini Buzdolabı ile karşımıza çıktı. Kullanıcıların yeni nesil oyun konsolunu sık sık buzdolabına benzetmelerinden ilham alan şirket, mini buzdolabı tasarımını yakın bir zamanda satışa sunmak istiyor.

Adından da anlayabileceğiniz üzere masanın altında ya da üstünde konumlandırabileceğiniz ölçüde minik bir yapıya sahip olan bu buzdolabı, birkaç kutu içeceği ya da ufak yiyecekleri alabilecek ebatlara sahip gibi gözüküyor. Aslında boyutlar Series X ile birebir aynı dahi olabilir.

Xbox and Chill ❄️



The Xbox Mini-Fridge is coming this holiday season | #XboxBethesda​ #XboxandChill pic.twitter.com/thCE031RXs