Oyuncuların Merakla Beklediği El Konsolunun Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Bir süredir Xbox’un, Steam Deck ve Nintendo Switch 2’ye rakip olacak yeni bir el konsolu üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Geçtiğimiz hafta şirket bu söylentileri doğruladı ve yeni taşınabilir el konsolu ROG Xbox Ally’yi Summer Game Fest 2025 etkinliğinde resmi olarak tanıttı. Şimdi ise bu heyecan verici cihazla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Sektörel kaynaklar, kısa bir süre önce ROG Xbox Ally'nin ön sipariş tarihleri ve fiyatlandırması hakkında önemli bilgiler paylaştı. İşte detaylar!

ROG Xbox Ally Ağustos Ayında Ön Siparişe Açılacak

Xbox, yeni el konsolunun yıl sonuna doğru raflardaki yerini alacağını resmi olarak duyurmuştu. Ancak kulis bilgilerine göre, ön sipariş sürecinin ağustos ayında başlaması bekleniyor. Ayrıca, ekim ayında daha geniş kapsamlı bir lansman etkinliğinin de planlandığı bildiriliyor.

Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, beyaz renkli Xbox Ally modeli Avrupa'da 599 euro, daha gelişmiş teknik özelliklere sahip olan siyah Xbox Ally X modeli ise 899 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Vergiler dahil edildiğinde, bu konsolların Türkiye'deki tahmini satış fiyatlarının sırasıyla 45-50 bin TL ve 68-73 bin TL arasında olması öngörülüyor.

Öte yandan, bu bilgiler henüz Xbox tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Bu nedenle gelişmelere temkinli yaklaşmakta fayda var. İlerleyen günlerde şirketten gelecek açıklamalar doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Rog Xbox Ally Neler Sunacak?

Versiyonlar arasındaki fiyat farkının temel nedeni, sahip oldukları donanım özelliklerinden kaynaklanıyor. Beyaz Xbox Ally modeli, AMD Ryzen X2A işlemci ve 512 GB depolama alanı ile gelirken; daha gelişmiş olan Xbox Ally X modeli ise AMD Ryzen Z2 Extreme işlemciye ve 1 TB depolama kapasitesine sahip olacak.

Her iki model de, donanım devi Asus iş birliğiyle geliştiriliyor. Daha önce kendi taşınabilir oyun cihazı ROG Ally ile dikkat çeken Asus, bu yeni projede Xbox ile güçlerini birleştirmiş durumda. Ortaya çıkan Xbox ROG Ally, yalnızca güçlü donanımıyla değil, sunduğu içerik erişimiyle de fark yaratıyor.

Kullanıcılar bu cihazla, Xbox oyun kütüphanelerine ve Xbox Game Pass koleksiyonuna her yerden erişim sağlayabilecek. Üstelik yalnızca Xbox oyunlarının yanı sıra Steam, GOG ve Ubisoft Connect gibi üçüncü taraf platformları da destekleyecek.

Bu sayede, Sony’nin God of War ve Marvel’s Spider-Man gibi birinci parti oyunlarını Steam üzerinden yayınlamış olması, bu oyunların Xbox ROG Ally üzerinde de oynanabilmesini mümkün kılacak. Yani ironik bir şekilde, PlayStation’a özel birçok oyun Xbox’un yeni cihazında da deneyimlenebilecek.

Peki siz yeni ROG Xbox Ally hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...