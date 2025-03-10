Yeni Xbox Konsolu Netleşiyor: PC Gibi Olacak!

Microsoft bünyesindeki ünlü oyun konsolu üreticisi Xbox, 2020 yılında piyasaya sürdüğü Series X/S modellerinin ardından yeni nesil konsolu için nihayet kolları sıvadı. İddialı özelliklerle gelmesi beklenen yeni Xbox modeli hakkında şimdiye kadar birçok söylenti ortaya atılmıştı, bunlara bir yenisi daha eklendi.

Sektörel kaynaklar, yeni modelin klasik konsollardan çok daha farklı bir yapıya sahip olacağını belirtirken, cihazın tanıtım tarihini hakkında da önemli bilgiler verdi.

PC Benzeri Bir Yapıya Sahip Olacak Xbox Konsolu, 2027'de Oyuncularla Buluşacak

Aktarılanlara göre Xbox, yeni nesil oyun konsolu ile birlikte radikal değişikliklere giderek, yaklaşan modelini PC'ye benzer bir yapıda geliştirecek. Xbox Prime olarak adlandırılacağı söylenen yeni cihazın PC benzeri bir tasarıma ev sahipliği yaparken aynı zamanda TV uyumlu olması bekleniyor. Basit bir deyişle yeni konsol TV ile çalışan bir PC formunda olacak.

Peki, Xbox neden yeni nesil konsolunda böyle bir yol izlemeye karar verdi? Şirket, son dönemde yaptığı açıklamalarda Steam gibi platformları konsollarına entegre etmeyi planladığını ve yeni cihazlarını çoklu platform desteğiyle uyumlu hale getirmeyi amaçladığını vurguluyordu. Bu doğrultuda, şirketin farklı platformlardaki oyunları da çalıştırabilecek bir konsol geliştirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz.

Tabii ki bu noktada pek çok kişinin aklında çeşitli sorular da belirmeye başlıyor. Örneğin bir kullanıcı neden yeni Xbox konsolu almak yerine yeni bir PC almasın? Zira günümüzde pek çok bilgisayar kolayca TV'lere bağlanabiliyor. Bunun yanı sıra, yeni modelin mevcut yapısıyla standart konsol kullanıcılarını cezbedip cezbetmeyeceği de merak konusu.

Daha öncesinde 2026 yılında çıkış yapacağı söylenen yeni Xbox Prime'ın en erken 2027 yılında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Yani yeni konsol için önümüzde daha uzun bir süre var. Yakın gelecekte cihaz ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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