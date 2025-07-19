Kulak Zarını Devre Dışı Bırakan Kulaklık! Su Altında Bile Çalışıyor

Xiaomi, giyilebilir teknoloji alanında rakiplerinden birkaç adım öne geçmesini sağlayacak yeni kulaklığını duyurdu. Sporcuları, özellikle yüzücüleri hedef alan bu kulaklığın adı Xiaomi, "Bone Conduction Earphones 2". Kulaklık bu adı, gelişmiş kemik iletimli ses teknolojisi ile desteklenen yüzme modundan alıyor. Bone Conduction Earphones 2, su altında bile çalışabilmesi sayesinde dikkat çekiyor.

Bone Conduction Earphones 2 Özellikleri

Antrenman yapanlar genelde yanlarında ekstra bir şey taşımaktan hoşlanmıyor. Xiaomi, bu noktada ince bir düşünceyle kulaklığı telefondan bağımsız hale getirmek için dahili müzik hafızası eklemiş. Kullanıcılar, çalma listelerini kulaklık hafızasına aktarıp bir telefona veya Bluetooth bağlantısına gerek kalmadan müzik dinleyebiliyor.

Bone Conduction Earphones 2 dikkat çeken özellikleri:

Bağımsız oynatma

Bluetooth ve lokal müzik arasında hızlı geçiş

Gelişmiş su geçirmezlik seviyesi

Suunto ile entegre yüzme performansı analizi

Profesyonel spor verisi takibi

Kulak zarını devre dışı bırakan kemik iletimi detayı

Type-C şarj girişi

Bone Conduction Earphones 2 Fiyatı Ne Kadar?

En iyi Bluetooth kulaklıklar kategorisine girebilecek Bone Conduction Earphones 2 fiyatı sadece 100 dolar ki bu da güncel dolar kuruyla ₺4.000 civarında bir fiyat demek.

Özelliklerine göre uygun fiyatı ve dikkat çeken yapısıyla kulaklık, Xiaomi'nin; Apple, Huawei ve Shokz gibi rakiplerine güçlü bir darbe indirmesini sağlayacak.