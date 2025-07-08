Xiaomi'den Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! 6000 mAh Batarya ve Dahası

2024 yılında uygun fiyatlı Redmi 14C'yi duyuran Xiaomi, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Redmi 15C'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon devasa batarya kapasitesiyle öne çıkacak.

Redmi 15C'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Android 15 tabanlı HyperOS 2.2 ile birlikte gelecek Redmi 15C, Tayland'daki NBTC sertifikasyon platformunda görüntülendi. Telefon ayrıca Singapur'un IMDA sertifikasyon paltformunda da yer aldı. Bu gelişme, telefonun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor.

İddiaya göre telefonda MediaTek Helio G99 yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi 14C'de MediaTek Helio G81 Ultra, Redmi 13C'de ise MediaTek Helio G85 tercih edilmişti.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızı sunacak. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Redmi 15C'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 14C'nin 6 GB RAM ve 128 GB dpeolama alanına sahip sürümü 8 bin 99 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Buna göre Redmi 15C'nin 8 bin 250 TL civarında başlangıç fiyat ile gelmesi bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.