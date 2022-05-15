En İyi Bluetooth Kulaklık Tavsiyeleri - 2022

Ses teknolojisinin ve medya oynatma araçlarının gelişmesiyle birlikte kulaklık modelleri de sürekli olarak yenileniyor. Eskiden kullandığımız kablolu kulaklıklar yerini bluetooth kulaklıklara bıraktı. Cihazla kulaklık arasındaki özel bluetooth ağıyla kablosuz bağlantı kurarak çalışan bu kulaklıklar, kullanım alanlarına göre kulak içi ve kulak üstü olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Bluetooth kulaklık alırken özelliklerine de dikkat etmeniz geriyor. Ağırlıklı kullanım amacınıza uygun olarak pil ömrü, ses kalitesi, gürültü önleme, dayanıklılık, tasarım gibi faktörleri iyi değerlendirmelisiniz. Ayrıca seçiminiz fiyat-perfomans yönünden de tatmin edici olmalı. Peki en iyi bluetooth kulaklık marka ve modelleri hangileri? Sizler için hazırladığımız bluetooth kulaklık tavsiye listemizle bu soru işaretini büyük oranda ortadan kaldırıyoruz.

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Apple Airpods Pro

Sony WF-1000XM4

Philips SHB2515BK Upbeat

Sennheiser CX 400BT

Samsung Galaxy Buds+

Kulak içi kulaklıklar daha az yer kaplıyor olmasından dolayı taşınabilirlik yönünden avantaj sağlar. Bluetooth kulak içi kulaklık tavsiyeleri ve detaylı ürün bilgilerine bu başlık altında yer veriyoruz.

Apple Airpods Pro

Daha önceden piyasaya sürdüğü Airpods 2 modelindeki eksiklikleri gideren Apple, Airpods Pro modeliyle en iyi bluetooth kulaklıklar arasında yer alıyor. Özel tasarımıyla kulakta sağlam bir şekilde tutunabilen kulaklıkların her biri 5,4 gram ağırlığında. Ayrıca bağlantı kalitesi ve cihazlar arası geçiş hızı da oldukça yüksek. Sadece kulağa takıldığı anda aktif hale gelmesini sağlayan sensörlere sahip olan Apple Airpods Pro, ses kalitesi açısından da tatmin edici modellerden biri.

Sony WF-1000XM4

Ses konusunda tecrübeli ve öncü markalardan biri olan Sony'nin WF-1000XM4 kulak içi bluetooth kulaklığı, mükemmel gürültü engelleyici özelliğiyle müzik dinlemeyi daha zevkli hale getiriyor. Gürültüyü bu kadar iyi engelleyebiliyor olmasındaki en büyük faktör, kulağa tam oturan özel tasarımı. Otomatik çalışma özelliğiyle hangi kulaklık kulağa takıldıysa o çalışıyor. Böylece kulağınıza tek kulaklık taktığınızda diğeri uyku modunda kalıyor. Ayrıca dokunmatik özelliğiyle de son derece kullanışlı.

Philips SHB2515BK Upbeat

Hem ekonomik hem de kalitesiyle tatmin edici olsun diyenler için en ideal seçeneklerden biri. Şarj kutusunda taşıdığınız müddetçe 12 saate kadar oynatma süresi olan Philips SHB2515BK Upbeat, kutusu yanınızda değilse tek şarjda 3 saat kullanım imkanı sağlıyor. Bununla birlikte güçlü bas ve kaliteli ses özelliklerine sahip olan kulaklık, müzik dinlerken çok işlevli tuşuyla geniş kontrol imkanı tanıyor.

Sennheiser CX 400BT

Kablolu kulaklıklar konusundaki başarısını bluetooth kulaklıklarda da devam ettiren Sennheiser'in sade ve şık tasarımıyla göze çarpan modeli CX 400BT, pasif gürültü önleme özelliğine sahip. Özel şarj kutusunda 20 saat kullanım süresine ulaşan kulaklığın, kutusunda olmadığı aktif kullanımda 5-6 saatlik bir kullanım süresi bulunuyor. Yapımında kullanılan ses teknolojisi ve ergonomik yapısı bakımından tercih edebileceğiniz bluetooth kulaklık modelleri arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy Buds+

Uygun fiyatıyla birlikte sağladığı avantajlara göre kullanıcıları büyük oranda tatmin eden Samsung Galaxy Buds Plus, üç mikrofona sahip olması bakımından kullanım kolaylığı sağlayan bir bluetooth kulaklık modeli. Tercih sebeplerinden biri de şarj süresi. Kulaklık bataryası 85 mAh, şarj bataryası ise 270 mAh. Şarj kutusunda 22 saat, kutusunun dışındayken 11 saat kullanım süresi olan model, kullanım kolaylığı açısından da ideal.

Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık Tavsiyeleri

Sony WH-1000XM4

Jabra Elite 45h

Adidas RPT-01

Apple AirPods Max

JBL T500 BT

Kulak üstü kulaklıklar özellikle dış ortamdaki sesi yalıtarak daha temiz ve güçlü ses vermesi bakımından avantaj sağlar. Bluetooth kulak üstü kulaklık tavsiyeleri ve ayrıntılı ürün bilgilerine bu başlığın altında yer veriyoruz.

Sony WH-1000XM4

Ses kalitesi, çağrı kalitesi, gürültü engelleme oranı, pil ömrü gibi birçok özellik yönünden başarılı modellerden biri olan Sony WH-1000XM4, birden fazla cihazla bluetooth eşleşme desteğiyle de kolaylık sağlıyor. Konuştuğunuzu algıladığında otomatik olarak ortam gürültü moduna geçiş yapma ve kulaklığı takmadığınız zamanlarda sensörlerle müziği duraklatma gibi özellikleri olan model, kulakları yormayan hafif ve ergonomik bir tasarıma sahip.

Jabra Elite 45h

Özellikle müzik dinlemeyi sevenlerin aradığı özelliklerin çoğunu karşılayacak kulak üstü bluetooth kulaklıklardan biri de Jabra Elite 45h olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında şarj konusundaki üstünlüğüyle de en ideal kulak üstü bluetooth kulaklık modelleri arasında. 15 dakikalık şarj ile 10 saate yakın pil ömrü sunan bu model, kalitesine oranla uygun fiyatı, şık tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle ideal bir fiyat-performans ürünü.

Adidas RPT-01

Su geçirmez ve dayanıklı yapısının üstüne 40 saat pil ömrüne sahip olması da eklenince güçlü tercih seçeneklerinden biri olan Adidas RPT-01, spor yaparken kullanıma uygun bir tasarıma da sahip. Diğer birçok kulak üstü kulaklıkların aksine antrenman sırasında kulağınızdan düşmeyen, soğuk havada daha sıcak tutan, sıcak havada da terletmeyen bir yapıya sahip olması bakımından ideal bir sporcu kulaklığı diyebiliriz.

Apple AirPods Max

Farklı ses formatlarını mükemmel bir şekilde desteklemesi ve dayanıklı tasarımıyla dikkat çeken Apple AirPods Max de kulak üstü bluetooth kulaklık için ideal seçenekler arasında. Ayrıca Apple cihaz entegrasyonu, yüksek ses kalitesi, kişiselleştirilmiş ayarlar, aktif gürültü engelleme ve şefafflık modu da bu modeli avantajlı kılan faktörler arasında.

JBL T500 BT

JBL T500 BT, 113 gram ağırlığıyla ve şık tasarımıyla en çok tercih edilen kulak üstü bluetooth kulaklıklar arasında yer alıyor. Sadece 5 dakikalık şarj ile 1 saat müzik dinleyebileceğiniz pil kapasitesine sahip olan modelin siyah, beyaz, lacivert ve pembe renk seçenekleri bulunuyor.