Xiaomi'nin Kendi İşlemcisi: Xring O1! İşte Özellikleri

Xiaomi'nin Qualcomm ve MediaTek'e olan bağımlılığını azaltmak için kendi işlemcisi üzerinde çalıştığınız geçtiğimiz aylarda sizlere duyurmuştuk. İlk olarak Kasım ayında ortaya çıkan bu detay sonrasında işlemcinin 2025 yılı içerisinde duyurulacağı söylenmişti. Xiaomi CEO'su Lei Jun bu haberi doğruladı.

Xiaomi Xring O1 Özellikleri

Weibo'da yapılan paylaşımda işlemcinin Çince'de Xuanjie O1, uluslararası alanda ise Xring O1 olarak adlandırılacağı açıklandı. Xiaomi'nin yeni telefonlarına güç verecek olan bu işlemci Mayıs ayının sonlarında resmi olarak tanıtılacak.

İşlemcinin teknik detaylarından henüz söz edilmedi ancak Digital Chat Station tarafından paylaşılan bazı bilgiler var. 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan işlemci 1+3+4 işlemci yapılandırmasına sahip olacak. Bunlar sırasıyla 3,2 GHz, 2,6 GHz ve 2 GHz'e kadar hızlarda çalışan bir Cortex-X925 çekirdeği, üç Cortex-A725 çekirdeği ve dört Cortex-A520 çekirdeği olacak.

Xiaomi'nin işlemcisi Imagination Technologies'den bir GPU ve Unisoc'tan bir 5G modem kullanılacak. Bu kapsamda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'ye benzemesi bekleniyor. Tüm bu özellikleri sızıntılardan elde ettiğimizi ve iki hafta içerisinde resmi tanıtımın gerçekleşeceğini hatırlatmak isteriz.