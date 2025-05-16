Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Qualcomm, 2023 yılından bu yana piyasada olan ve yüzlerce akıllı telefonda karşımıza çıkan Snapdragon 7 Gen 3'ün yerini alan Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) işlemciyi duyurdu. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemci, daha hızlı CPU, GPU ve NPU olmak üzere yerini aldığı işlemciye kıyasla önemli performans kazanımları sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Özellikleri

Snapdragon 7 Gen 4, 1+4+3 yapılandırmasının kullanıldığı güncellenmiş bir Kryo CPU'ya sahip. Çekirdeklerden 1 tanesi 2.8 GHz hızında, 4 tanesi 2.4 GHz hızında ve 3 tanesi de 1.8 GHz hızında çalışıyor. Doğrudan bir kıyaslama yapmak gerekirse SD 7 Gen 3'e kıyasla yüzde 27 daha fazla CPU performansı sunulduğu belirtiliyor.

Grafik tarafında ihtiyaç duyulan gücü karşılayan Adreno GPU ise öncekine kıyasla yüzde 30 daha fazla performans sunuyor. Bu grafik birimi HDR10, HDR10+, HDR Vivid ve HLG kodeklerini desteklerken, Adaptive Performance Engine 4.0 başta olmak üzere birçok Snapdragon Elite Gaming özelliği bu işlemcide yer alıyor.

Snapdragon 7 Gen 4'ün güncellenmiş Hexagon NPU'su, Stable Diffusion 1.5'i yerel olarak çalıştırma yeteneğiyle AI görevlerinde yüzde 65'lik bir artış sunuyor. LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerine sahip olan SD 7 Gen 4'te, 200 MP'ye kadar durağan görüntüler ve 10 bit fotoğraflar için destek sağlayan üçlü 12 bit Spectra ISP alıyor. Video kaydında ise maksimum 4K 30 FPS'ye çıkılabiliyor.

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 teknolojilerinin yanı sıra 5G desteği bulunan işlemci, aptX Lossless ve aptX Adaptive ses kodeklerini ve Qualcomm'un Genişletilmiş Kişisel Alan Ağı'nı (XPAN) destekliyor. Honor, Vivo ve Realme önümüzdeki aylarda bu işlemciden güç alan telefonlarını duyuracak.

Honor 400'ün önümüzdeki hafta bu yeni işlemciden güç alan ilk telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.