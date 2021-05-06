Xiaomi Mi 11 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Mi 11, şirketin bu seneki amiral gemisi politikasına yön vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz saatlerde ülkemizde satışa sunulan yeni modelin fiyatı belli oldu. Peki ama Xiaomi Mi 11 Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi 11 Türkiye Fiyatı Resmi Olarak Açıklandı!

128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı varyanta sahip olan Xiaomi Mi 11, 9.999 TL başlangıç fiyatı ile ülkemizde satışa sunuldu. Tabii ki bu fiyatın 128 GB depolama kapasitesine sahip olan varyant için geçerli olduğunu hatırlatalım. Eğer 256 GB olan varyantı satın almak isterseniz, 10.499 TL ödemeniz gerekiyor. Ayrıca Hepsiburada üzerinden yapılan Mi 11 alımlarında 929,00 TL değerindeki Mi Watch hediye ediliyor.

Bu arada Mi 11 ile eş zamanlı olarak Mi 11 Lite modeli de satışa sunuldu. Bu model ise 4.299 TL başlangıç fiyatı ile listelenirken, yine Hepsiburada üzerinden yapılan alımlarda 199,00 TL değerindeki Mi True Wireless Earphones 2 Basic hediyesi ile birlikte geliyor.