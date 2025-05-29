Dünyanın En Güçlü İşlemcisine Sahip Xiaomi 16'nın Özellikleri Sızdırıldı

2024 yılında tanıtılan Xiaomi 15 serisinin ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni sızıntı ile birlikte Xiaomi 16'nın özellikleri belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon çok güçlü işlemci ve devasa batarya kapasitesiyle gelecek.

Xiaomi 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 16'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Xiaomi 15 modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameranın ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Xiaomi 15 modelinde 5.240 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla bu iddia doğruysa batarya tarafında ciddi bir artış gerçekleşecek.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LTPO AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunması bekleniyor. Peki, Android 16 tabanlı HypreOS 3.0 ile birlikte gelecek Xiaomi 16 ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi 16 Tanıtım Tarihi

Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro isimli telefonların 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor.