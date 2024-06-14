Xiaomi Mix Fold 4 Özellikleri ve Fiyatı
2024 yılı içerisinde piyasaya sunulması beklenen 24072PX77C model numaralı Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri nedir? İşte Xiaomi Mix Fold 4’e dair tüm detaylar!
Dünyanın önemli teknoloji şirketlerinden Xiaomi, 2023 yılının ağustos ayında Mix Fold 3’ü tanıttı. 2024 yılının sonbahar dönemindeyse yeni katlanabilir telefon Xiaomi Mix Fold 4’ün tanıtımı yapılacak. Biz de bu rehberde Android dünyasında büyük heyecanla beklenen Xiaomi Mix Fold 4 özelliklerini inceledik.
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Xiaomi Mix Fold 4 Özellikleri
Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri arasında ilk olarak kamera sistemi dikkat çekiyor. Fotoğraf ve video çekimlerini mükemmel şekilde gerçekleştiren 50 MP çözünürlükte ana kamera yer alıyor. Aynı zamanda kamera sistemi, Sony IMX800 (Light Hunter 800) sensöründen oluşuyor.
5x optik zoom özellikli 10 MP telefoto kamera ve 2x optik zoom’lu 60 MP telefoto kamerada bulunuyor. Katlanabilir telefon pazarını özellikleriyle canlandırması beklenen Xiaomi Mix Fold 4 gücünü Qualcomm’un en son nesil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ten alacak.
Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin üretim süreci, 4 nanometre fabrikasyon sürecini kapsıyor. Dolayısıyla çok yüksek performans sunacağı söylenilebilir.
Hızlı özellikleriyle kullanıcılarından tam not alması beklenen işlemci; üç adet 3.2 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 2.3 GHz hızında ARM Cortex-A520, bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4 ve iki adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-A720 çekirdekten meydana geliyor.
İşlemcinin çekirdek yapısı, enerji verimliliği ve yüksek performans açısından kullanıcılarından tam not alıyor. Güçlü işlemciye sahip Xiaomi’nin yeni cihazı aynı zamanda Ray Tracing tabanlı Adreno 750 grafik biriminden oluşuyor.
Xiaomi Mix Fold 4 büyük ihtimalle 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla piyasaya çıkacak. Ayrıca 5000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu cihaz selefine kıyasla çok güçlü gövde ve menteşesiyle kullanıcılarıyla buluşacak.
Xiaomi Mix Fold 4 Fiyatı
Xiaomi Mix Fold 4, çift yönlü uydu iletişim destekli olarak piyasaya sunulacak. 220-240 gram ağırlığında olması beklenen telefon, suya dayanıklılık ve özel X eksenli çizgisel titreşim motoru özelliklerine de sahip olacak.
Teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkatleri çekecek olan Xiaomi Mix Fold 4 fiyatı hakkındaysa henüz detaylar belli değil. Fiyat konusunda detaylar belli olduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz.
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