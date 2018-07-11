Xiaomi Türkiye'nin İlk Mağazasının Yeri Belli Oldu

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden bir tanesi konumuna gelen Xiaomi’nin Türkiye’ye geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Yakın zaman önce iddiaların gerçek olma ihtimalinin bir hayli arttığına dair haberler yapılırken, bugün Xiaomi Türkiye’nin ilk mağazasını nereye açacağı belli oldu.

Çin’in en büyük telefon üreticilerinin biri olmasının yanı sıra akıllı telefon üreticileri arasında dördüncü sırada kendine yer bulmayı başaran Xiaomi, ürettiği fiyat – performans ürünleriyle bütün Android kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yüksek donanım özelliklerine sahip telefonlarını rakiplerine göre daha düşük ücretlerle satan Xiaomi, Mi serisiyle milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Türkiye’de resmi olarak satılmamasına karşın önemli satış rakamları yakaladığı söylenen Xiaomi, bir süre önce resmi olarak ülkemize gelme kararı almış ve çeşitli noktalara Xiaomi Mi mağazaları açacağını duyurmuştu.

Bugün ortaya çıkan yeni fotoğraflardaysa Xiaomi mağazalarının açılacağı ilk iki nokta gün yüzüne çıktı. İki resmi mağazasını da İstanbul’da açma kararı alan Çinli şirket, Mi Store’lardan birisini Sarıyer’deki Vadi İstanbul AVM’ye açacakken, ikincisini ise Bayrampaşa’daki Forum İstanbul’a konumlandıracak.

Mağazalarda akıllı telefonlarının yanı sıra çeşitli aksesuarlar da satmayı planlayan Xiaomi’nin, Orta Doğu açılımının ilk ayaklarından bir tanesi olan Türkiye pazarına önem vereceği ve kampanyalarla Türkiyeli kullanıcılarını memnun edeceği söylenenler arasında yerini aldı.