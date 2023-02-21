Uber'in Yemek Uygulaması Yakında Türkiye'de Hizmete Başlıyor!

Türkiye'de aktif olarak en popüler yemek hizmetleri arasında Yemeksepeti, Getir Yemek ve Trendyol Yemek yer alırken, son dönemde Migros gibi markaların da yemek sektörüne giriş yaptığını görmüştük. Görünüşe göre bu markaların arasında oldukça güçlü bir rakip daha katılmayı planlıyor.

Uzun süre Türkiye'deki hizmetleri konusunda sorun yaşayan Uber, son dönemde sarı taksilerle tekrardan hizmet vermeye başlamıştı. Yurt dışında büyük popülariteye sahip yemek hizmeti Uber Eats yakında Türkiye'de faaliyetlerini başlatmak için kolları sıvamış gibi görünüyor.

Uber Eats Hizmetlerini Genişletiyor

2014'ten bu yana dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren Uber Eats'in uygulamasında "Yakında geliyoruz." ibaresinin yanı sıra "Kapsama alanımızı sürekli genişletiyoruz. Lütfen ileride yeniden kontrol edin." yazdığı görüldü.

Uber Eats, tıpkı Getir'de olduğu gibi kullanıcının tercihine bağlı olarak ister restoran kuryesini ister Uber Eats kuryesini kullanmanıza olanak tanıyacak. Teslimatlar ise birçok sürücü ortağı, motor, bisiklet veya scooter gibi araçlarla gerçekleştirilebilecek.

Şimdilik daha fazla detay olmasa da özellikle ülkemizde son dönemde popülaritesi ve kullanımı yeniden artan Uber'in bu hizmetini ülkemizde faaliyete geçirmesini planlaması pek de şaşırtıcı değil.