Yeni Windows 11 Güncellemesi Önemli Sorunları Çözüyor

Microsoft, bazı Windows 11 kullanıcılarının belirli durumlarda Dosya Gezgini çökmelerine neden olan bir sorunu çözdüğünü söylüyor. Şirket, en yeni isteğe bağlı Önizleme toplu güncellemesi KB5015882'de toplam 20'den fazla iyileştirme yaptı.

Bunlardan ikisi, Dosya Gezgini çökmelerini ele alıyor. İlki, kullanıcılar bazı cihazların klavyelerindeki oynatma ve duraklatma düğmelerine bastığında sistemin çalışmayı durdurduğu; diğeri ise kullanıcı harici bir monitöre sahipken Başlat menüsünün içerik menüsünü (Win+X) açtığında sistemin çalışmayı durdurduğu durumdur.

Bu yeni önizleme güncellemesi, Salı günleri klasik güncelleme kapsamında sunulan toplu güncellemelerle karıştırılmamalıdır. Bu güncelleştirme isteğe bağlıdır ve güvenlik açıklarını ve diğer siber güvenlik sorunlarını gidermez. Bunun yerine, yalnızca iyileştirmeler ve kullanılabilirlik düzeltmeleri getiriyor.

Yeni Windows 11 İsteğe Bağlı Güncellemesi Nasıl Kurulur?

İşletim sisteminizin bu güncellemeyi edinmesini istiyorsanız Ayarlar > Windows Update'e gitmeli ve "Güncellemeleri Kontrol Et" seçeneğini seçmelisiniz. Herhangi bir isteğe bağlı güncelleme mevcutsa sizden bunları indirmeniz ve yüklemeniz istenecektir.

Bu iki güncellemenin yanı sıra Microsoft, odak yardımı açıkken bile acil bildirim alma seçeneğinin yanı sıra ilk açılışta Windows 11'i en yeni sürüme güncelleme seçeneğini gibi özelliklerini de tanıttı. Ayrıca kullanıcılar görev çubuğundaki arama simgesinin üzerine geldiğinde boş, kapatılamaz bir pencere görüntüleyen bir hatayı ve bazı sorun giderme araçlarının açılmasını engelleyen hatayı da düzeltti.

Sistem iyileştirmelerinin ve hata düzeltmelerinin tam listesi ile her bir düzeltmenin ayrıntılı açıklamalarını bu bağlantıdaki KB5015882 destek bülteninde bulabilirsiniz.