Türk Doçent, Pfizer ile BioNTech’in Koronavirüs Aşısının Yan Etkilerini Anlattı

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Pfizer ile BioNTech’in koronavirüs aşısının yan etkilerini açıkladı. COVID-19 aşısının ülkemizde gerçekleştirilen faz 3 çalışmalarında gönüllü olan Doç. Dr. Savaşçı’nın konu ile ilgili yaptığı açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Pfizer ile BioNTech’in Koronavirüs Aşısının Yan Etkileri Neler?

ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech tarafından geliştirilen aşının ülkemizde gerçekleştirilen faz 3 çalışmalarına gönüllü olarak katılan Doç. Dr. Ümit Savaşçı’ya yaklaşık bir ay önce ilk doz, 21 gün sonra ise ikinci doz uygulandı. Doç. Dr. Savaşçı, Pfizer ile BioNTech’in koronavirüs aşısının yan etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

COVID-19 aşısının yan etkileri ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yaptığı açıklamada, “Aşı yerinde ağrı, hafif bir sersemlik, kas ağrısı ve bulantı durumları ortaya çıktı ve aşı yapıldığını anlamış oldum. Çünkü tuzlu su da yapılmış olabiliyor, şans eseri bu. Bu belirtiler 1-2 gün sürdü. Koronavirüs hastalığını geçiren hastaları ve bıraktığı hasarları düşündükçe kesinlikle bu aşıyı yaptırmak gerektiğini düşündüm. Bu yan etkiler hiçbir şeydi onların yanına” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Savaşçı, “Herhangi bir hasar kalmadan, yeni bir teknolojik bir aşı olduğu için mRNA aşısı vücuda herhangi bir şekilde virüs zerk edilmiyor, virüsün genetik kodu çözülüp, bir şekilde kendi vücudunuza balık vermiyor da oltayla size balık avlatma sistemi gibi düşünün. Savunma hücrelerini çoğaltma sistemi ile yapılan bir aşı” şeklinde konuştu.

21 gün arayla iki doz aşı yapıldığını belirten Doç. Dr. Savaşçı, “Bunun sonucunda antikor seviyesi yüzde 95’lere, hatta bazı serilerde yüzde 100’e yakın antikor oluştuğu tespit edildi. Bu çok yüksek tabii. Bizim grip aşısında maksimum bağışıklık sistemi iyi olan birisi için yüzde 70 civarında bir bağışıklık oluşurken, burada yüzde 95 civarında bir bağışıklık çok üst seviyede kaldı. Tabii dünyayı kurtaracak olan hem bizim belirlediğimiz temizlik, mesafe, maske kuralı olduğu gibi özellikle aşı bulunması yaz aylarında bize bir umut ışığı doğurdu. Önümüzdeki 4-5 ay içerisinde bu uygulamalar sonucunda toplumumuzun yüze 60-70’i bağışık hale geldiği sürece artık bizim koronavirüs belasından kurtulacağımızı umut ediyorum” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: