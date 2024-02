Google Pixel 8 Yılın En İyi Akıllı Telefonu Oldu: iPhone'u Tahtından Etti!

Şubat ayının başında Global Mobile Award (GLOMO), Mobile Tech, Digital Everthing, Device, Tech4Good, Government Leadership ve Outstanding Achievement; çeşitli kategorilerdeki adaylarını açıklamıştı.

Bu adaylar arasında ödül kazananlar ise MWC 2024'ün son gününde belli oldu. Yılın en iyi telefon kategorisinde kazanan isim de açıklandı.

Gerçekleştirilen törende Google Pixel 8 serisi yılın en iyi akıllı telefonu olmaya hak kazandı. Google'ın Cihazlar ve Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh da bu başarılarını X'te gönderi paylaşarak kutladı.

Thrilled about Pixel 8 winning another important Phone of the Year award at MWC! @madebygoogle thank you to the entire Pixel user community for helping us get there, and congratulations to our team for great progress! pic.twitter.com/zIN75YHSmS