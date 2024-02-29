Google Pixel 8 Yılın En İyi Akıllı Telefonu Oldu: iPhone'u Tahtından Etti!

Şubat ayının başında Global Mobile Award (GLOMO), Mobile Tech, Digital Everthing, Device, Tech4Good, Government Leadership ve Outstanding Achievement; çeşitli kategorilerdeki adaylarını açıklamıştı.

Bu adaylar arasında ödül kazananlar ise MWC 2024'ün son gününde belli oldu. Yılın en iyi telefon kategorisinde kazanan isim de açıklandı.

Google Pixel 8 Zirveye Yerleşti

Gerçekleştirilen törende Google Pixel 8 serisi yılın en iyi akıllı telefonu olmaya hak kazandı. Google'ın Cihazlar ve Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh da bu başarılarını X'te gönderi paylaşarak kutladı.

Thrilled about Pixel 8 winning another important Phone of the Year award at MWC! @madebygoogle thank you to the entire Pixel user community for helping us get there, and congratulations to our team for great progress! pic.twitter.com/zIN75YHSmS — Rick Osterloh (@rosterloh) February 28, 2024

Ocak 2023 - Aralık 2023 boyunda piyasaya sunulan akıllı telefonları dünyanın önde gelen analistleri, gazetecileri tarafından değerlendirildi. Yüksek performans, yenilikçi ve pazarında lider olabilecek adaylar belirlendi.

2023'te listenin zirvesine iPhone 13 Pro Max'i geride bırakarak iPhone 14 Pro yerleşmişti. Galaxy S21 Ultra da 2021'de zirveye oturmayı başarmıştı. Şubat 2020'de de OnePlus 7T Pro bu unvanı kazanmıştı.

Bu yıl da En İyi Akıllı Telefon kategorisindeki adaylar şu şekildeydi:

Apple iPhone 14 Pro modelleri

Google Pixel 8 serisi

OnuPlus Open / Oppo Find N3

Samsung Galaxy S23 serisi

Samsung Galaxy Z Flip

Google geçtiğimiz sene Pixel 8 serisini piyasaya sürmüştü. Magic Editor, Best Take ve Audio Magic Eraser gibi yapay zeka özelliklerine sahip olan seri, hem teknoloji camiasında hem de kullanıcılar tarafından beğenilmişti.

Anlaşılan o ki sahip olduğu özellikler ve pazardaki yenilikçi davranışlarıyla takdir toplayan Google Pixel 8 serisi, yılın en iyi akıllı telefonu olmayı hak etti. Bu ödülle birlikte Google'ın satışlarında da artış olması bekleniyor.