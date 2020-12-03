YouTube Instagram Hesabından Bilal Göregen'in Videosunu Paylaştı

YouTube'un resmi Instagram hesabı üzerinden Bilal Göregen'in videosu paylaşıldı. Bilal Göregen ilk olarak Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı ardından ise YouTube kanalı açarak içerik üretmeye başlamıştı. Şimdi ise Bilal Göregen dünya gündeminde!

Bilal Göregen'in Videosu YouTube'un Resmi Instagram Hesabında Paylaşıldı

26,4 milyon takipçili YouTube Instagram hesabı üzerinden Bilal Göregen'in videoyu paylaşıldı. YouTube tarafından paylaşılan video binlerce kişi tarafından beğenildi ve yorumlar yapıldı. Kullanıcılar paylaşılan videonun çok güzel olduğunu belirten yorumlar yapmakta.

Hemen aşağıdan YouTube'un Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göz atabilirsiniz.

Bilal Göregen'in şu anda YouTube kanalında 976 bin abone bulunuyor. YouTube Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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