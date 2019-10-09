Yurt Dışı Çıkış Harcı Telefondan Nasıl Ödenir?

Artık telefonunuz üzerinden kolayca yurt dışı çıkış harcı ödeyebileceksiniz. Yurt dışı çıkış harcı internetten nasıl ödenir? Tüm detayları ile anlatıyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı açıklama ile İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil (Android ve iOS) uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenebilmesine ilişkin gerekli geliştirmelerin yapıldığını söyledi.

Yurt dışı çıkış harcı sınırda polislerimiz tarafından kontrol edilmekte. Telefondan harcı ödediğiniz taktirde ödeme elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılacak ve sınırda bulunan emniyet polislerine pul göstermenize gerek kalmayacak.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yurt dışı çıkış harcı ödemesi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak kişi adına yapılması gerekiyor. Ödeme kolayca ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilmekte.

Yurt Dışı Çıkış Harcı İnternetten Nasıl Ödenir?

İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil (Android ve iOS) uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenebilmekte. Ödeme yapmak için hızlı işlemler bölümünden "Yurt Dışı Çıkış Harcı Ödeme" seçeneğine gitmeniz yeterli.

Hemen aşağıda bulunan bağlantı yardımı ile İnteraktif Vergi Dairesinin mobil uygulamasını cihazınıza indirebilir ve kolayca ödemenizi yapabilirsiniz.