Üniversite öğrencilerinin tercih zamanı ya da daha sonraları akıllarına yatan fikir dikey geçiş, birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Herkesin önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamayı sağlayan sistem dikey geçiş nedir, dikey geçiş nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım.

Dikey Geçiş Nedir?

Dikey geçiş üniversite öğrencilerinin önlisans eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimine devam etmesi demektir. Kısaca dikey geçiş 2 yıllık bölümlerin 4 yıllık bölümlere tamamlanmasını ifade eder.

Dikey Geçiş Nasıl Yapılır?

Dikey geçiş yapabilmeniz ya da diğer ismiyle iki yıllık bölümü 4 yıllığa tamamlama işlemi, önlisans diplomanızın olması ve her sene bir defa olan ÖSYM tarafından gerçekleştiren dikey geçiş sınavına katılmanız ile gerçekleştirmektedir.

Dikey geçiş sınavında aldığınız puan ile ÖSYM web sitesi üzerinden tercih yapabilirsiniz. Bu sayede dikey geçiş yapma işlemi başarılı olacaktır.

Üniversite sınavına kıyasla dikey geçiş sınavı daha kolay olacaktır. Çünkü soru tipleri birbirinden farklılık göstermektedir. Ayrıca birçok dikey geçiş yapmayan çalışan aday bu durumu YKS dikey geçişten daha zor, dikey geçişin ise daha kolay bir sınav olduğunu söylemektedir.

Birinci Sınıfta Dikey Geçiş Olur mu?

Üniversite öğrencilerinin dikey geçiş yapabilmesi için 1. sınıfı bitirmiş ve önlisans diplomasını almış olmaları gerekmektedir. ÖSYM sınavına göre 2. sınıf bitmeden dikey geçiş için sınava başvurulabilir.

Kimler Dikey Geçiş Yapamaz?

Açıköğretim okuyan kişiler DGS sınavına girebilmektedirler. Ayrıca açıköğretim mezunları dikey geçiş yapabilirler. Ancak 4 yıllık bir bölüm mezunu olan örgün, ikinci ve açıköğretim mezunları dikey geçiş yapamazlar.

Hangi Bölümlere Dikey Geçiş Yapılabilir?

ÖSYM kılavuzunda yer alan önlisans bölümleri birden fazla lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilme imkanı tanımaktadır. Dikey geçiş bölümlerini liste üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda dikey geçiş nedir, nasıl yapılır? Sorularına cevap verdik. Peki sizlerin bu konu hakkındaki görüşleri neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yatay geçiş nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.