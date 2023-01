101 Yüzbir Okey Plus APK, android cihazlarda en çok oynanan popüler 101 Okey oyunudur.

Emircan Erdoğan - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

101 Yüzbir Okey Plus APK veya Google Play'den Android telefonunuza indirebileceğiniz okey oyunudur. En çok oynanan okey oyunları arasında olan 101 Okey Plus, hilecilere şikayet sistemiyle geçit vermiyor. Her okey oyunu gibi çip (chip), para hilesi çok aranıyor ancak tavsiyemiz gerçek oyuncuların yer aldığı bu okey oyununda hile yapmamanız. Seri, hızlı okey oynamayı sevenlerin bir araya geldiği mobil oyunda yerinizi almak için hemen yukarıdaki 101 Yüzbir Okey Plus İndir butonuna dokunarak oyunu telefonunuza yükleyin. 101 Yüzbir Okey Plus APK indirme linki alternatif olarak sunulmuştur.

101 Okey Plus APK İndir

Milyonlarca kişinin oynadığı 101 Okey oyunu, Facebook'un ardından Android telefonlarda! Hem de ücretsiz! Ülkemizde en popüler masa oyunları arasında yer alan okey ücretsiz olarak Android tablet ve akıllı telefonlara da indirilebiliyor. 101 Yüzbir Okey Plus gelişmiş özellikleri ve keyifli oyun yapısıyla arkadaş gruplarının vazgeçilmez oyunu okeyi başarılı bir şekilde mobil dünyaya taşıyor.

Oyun temel olarak WiFi, Edge veya 3G üzerinden çalışmakta. Gerçek zamanlı kişilerle oynandığı için internet bağlantınızın olması şart. Facebook hesabınızla katılabileceğiniz gibi misafir olarak da girip oynayabilirsiniz. Oyunun asıl amacı oyuncular arasında sosyal etkileşim platformu kurarak hem eğlenmelerini hem de muhabbet etmelerini sağlamak.

101 Okey Plus'ı oynayabilmek için hemen oyna seçeneğine basmanız yeterli. İster oda seçebilir isterseniz de kendi masanızı kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edip beraber hoş vakit geçirme şansına da sahipsiniz.

Tüm bunlar bir yana oyunda asıl dikkat çeken farklı bir nokta var. Oyun esnasında dinlemek istediğiniz parçaları seçerek favori müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Okey keyfini ikiye katlayan bu özellik ile oyun oynarken müzik zevkinizden de geri kalmayacaksınız.

Genel olarak başarılı bir okey oyunu olarak karşımıza çıkan 101 Yüzbir Okey Plus eğlenceli özellikleri, dinamik grafikleri ve keyifli oyun yapısıyla öne çıkıyor.

101 Okey Plus Özellikleri

Facebook'ta milyonlarca oyuncusu olan en hızlı ve en seri 101 Okey oyunu 101 YüzBir Okey Plus'ın eğlenceli dünyasında sizi bekleyenler;