101 Yüzbir Okey Plus APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 243,347
- DOSYA BOYUTU 110.00 MB
- Üretici Zynga
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101 Yüzbir Okey Plus APK, android cihazlarda en çok oynanan popüler 101 Okey oyunudur.
101 Yüzbir Okey Plus APK veya Google Play'den Android telefonunuza indirebileceğiniz okey oyunudur. En çok oynanan okey oyunları arasında olan 101 Okey Plus, hilecilere şikayet sistemiyle geçit vermiyor. Her okey oyunu gibi çip (chip), para hilesi çok aranıyor ancak tavsiyemiz gerçek oyuncuların yer aldığı bu okey oyununda hile yapmamanız. Seri, hızlı okey oynamayı sevenlerin bir araya geldiği mobil oyunda yerinizi almak için hemen yukarıdaki 101 Yüzbir Okey Plus İndir butonuna dokunarak oyunu telefonunuza yükleyin. 101 Yüzbir Okey Plus APK indirme linki alternatif olarak sunulmuştur.
101 Okey Plus APK İndir
Milyonlarca kişinin oynadığı 101 Okey oyunu, Facebook'un ardından Android telefonlarda! Hem de ücretsiz! Ülkemizde en popüler masa oyunları arasında yer alan okey ücretsiz olarak Android tablet ve akıllı telefonlara da indirilebiliyor. 101 Yüzbir Okey Plus gelişmiş özellikleri ve keyifli oyun yapısıyla arkadaş gruplarının vazgeçilmez oyunu okeyi başarılı bir şekilde mobil dünyaya taşıyor.
Oyun temel olarak WiFi, Edge veya 3G üzerinden çalışmakta. Gerçek zamanlı kişilerle oynandığı için internet bağlantınızın olması şart. Facebook hesabınızla katılabileceğiniz gibi misafir olarak da girip oynayabilirsiniz. Oyunun asıl amacı oyuncular arasında sosyal etkileşim platformu kurarak hem eğlenmelerini hem de muhabbet etmelerini sağlamak.
101 Okey Plus'ı oynayabilmek için hemen oyna seçeneğine basmanız yeterli. İster oda seçebilir isterseniz de kendi masanızı kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edip beraber hoş vakit geçirme şansına da sahipsiniz.
Tüm bunlar bir yana oyunda asıl dikkat çeken farklı bir nokta var. Oyun esnasında dinlemek istediğiniz parçaları seçerek favori müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Okey keyfini ikiye katlayan bu özellik ile oyun oynarken müzik zevkinizden de geri kalmayacaksınız.
Genel olarak başarılı bir okey oyunu olarak karşımıza çıkan 101 Yüzbir Okey Plus eğlenceli özellikleri, dinamik grafikleri ve keyifli oyun yapısıyla öne çıkıyor.
101 Okey Plus Özellikleri
Facebook'ta milyonlarca oyuncusu olan en hızlı ve en seri 101 Okey oyunu 101 YüzBir Okey Plus'ın eğlenceli dünyasında sizi bekleyenler;
- 4G, 3G, Edge veya WiFi bağlantısı üzerinden online olarak arkadaşlarınızla veya diğer milyonlarca oyuncuya karşı okey oynayın.
- Online olan arkadaşlarınızı görün ve tek dokunuşla masalarına katılarak birlikte oynamanın keyfini sürün.
- 101 Okey oynarken sohbet ederek sosyal çevrenizi genişletin, yeni arkadaşlar edinin.
- Facebook hesabınızı bağlayarak veya misafir olarak giriş yaparak oynayın.
- 101 Okey keyfini doya doya yaşamanız için ilk güne özel ve her gün binlere çip bedava!
- Hemen Oyna'ya dokunarak hiç beklemeden sistemin belirlediği herhangi bir masada oynamaya başlayın.
- Özel odalarda oynamanın keyfi bir başka! Her gün oynayarak efsaneler arasına girebilirsiniz.
- Bunlar size göre değil mi? O zaman istediğiniz bahis miktarını belirleyerek kendi masanızı açın.
- Arkadaşlarım listenizden o anda çevrimiçi (online) olan Facebook arkadaşlarınızı görün ve doğrudan masalarına katılarak birlikte oynamanın keyfini yaşayın.
101 YüzBir Okey Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,240
- DOSYA BOYUTU 366.60 MB
- Üretici Zynga
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101 YüzBir Okey Plus ücretsiz olarak indirebileceğiniz keyifli bir okey oyunudur ve internet üzerinden gerçek kişilerle oynama şansı vermektedir.
101 YüzBir Okey Plus iPhone ve iPad cihazlarınız üzerine ücretsiz olarak indirebileceğiniz keyifli bir okey oyunudur. Bildiğiniz gibi Türk milleti olarak okey oyunları bizim için apayrı bir yere sahiptir. Dördüncü kişiyi de bulduk mu hem eğlence hem de muhabbet ortamı için daha iyi bir fırsat bulunamaz.
Geliştiriciler de bunu göz önüne alarak keyifli bir okey oyunu tasarlanmışlar. Online olarak oynayabileceğiniz 101 YüzBir Okey Plus ile 1.000.000’dan fazla Facebook kullanıcısı ile karşılaşmalar yapabilirsiniz. Oyun içi sohbet fonksiyonu ile oynadığınız kişilerle iletişim kurma şansına da sahipsiniz. Bu sayede sosyal çevrenizi genişletebilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.
Hemen Oyna seçeneğine basarak oyuna başlayabilirsiniz. Sistem oyuncuları otomatik olarak masaya oturtuyor. Yani bir başka deyişle beklemek yok, eğlence var. Herhangi bir masaya girmek istemezseniz kendi oyununuzu da kurabilirsiniz. Oyunun en ilgi çeken yanlarından birisi de oyunculara oyun esnasında istedikleri müzikleri dinleme şansı sunması. Böylece ne oyundan ne de müzik zevkinizden vazgeçmek zorunda değilsiniz.
Siz de okey oyunundan hoşlanıyorsanız 101 YüzBir Okey Plus’ı tamamen ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.