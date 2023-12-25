Verizon myPlay Nedir? Avantajları Nelerdir?

Verizon tarafından 2023 Mayıs ayında myPlan seçenekleri kullanıma sunuldu. Verizon myPlay sayesinde kullanıcılarına telefon planlarına dahil olan ayrıntıları özelleştirme imkanı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, myPlan sayesinde tasarruf de edebiliyor.

Kurulumu çok basit olan Verizon myPlay avantajlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle kablosuz hizmetin tüm yönlerinin kontrol edilmesi kullanıcılar için büyük avantajdır.

Verizon myPlay Avantajları Nelerdir?

Verizon myPlay, Verizon’un kablosuz planını özelleştiren bir sistemdir. Verizon’un bu yeni kablosuz programı, kullanıcılarına kullanmadıkları birçok özellik yerine yalnızca ihtiyaçları olan özellikleri sunuyor.

Verizon myPlay’in mevcut eklentileri şöyle sıralanabilir;

3 günlük TravelPass

Disney Paketi: Disney Plus (Reklamsız), ESPN Plus (Reklamlı), Hulu (Reklamlı)

Smartwatch verileri ve güvenliği

100 GB mobil erişim noktası

+Aylık kredi oyna

Apple One: Apple TV Plus, Apple Music, iCloud Plus ve Apple Arcade

2 TB bulut depolama alanı

Walmart Plus üyeliği

Apple müzik ailesi

Verizon, “Tam olarak istediğini al. Yalnızca ihtiyacınız kadarını ödeyin.” Sloganı altında myPlan sloganını geliştirdi.

myPlan’ın seçenekleri arasında seçim yapıldıktan sonra içerisinde yer alan ayrıcalıklar incelenip kullanıcılar kendilerine ekleme ya da çıkarma yapabilir.

Seçeneklerin içerisinde akış abonelikleri, bulut depolama ve uluslararası birçok özellik bulunuyor.

Verizon myPlay Nasıl Çalışıyor?

Verizon myPlay seçeneği kullanıcıların telefonuna, kapsama alanına ve konuma göre çalıştırılıyor. Verizon’un myPlay seçeneği sayesinde kullanıcılar sadece ihtiyaçları olan özelliklere para ödemiş olurlar.

myPlan, üç uygun fiyatlı sınırsız plan içerisinden seçim yapma imkanı sunuyor. Sınırsız Artı seçeneği, aylık 80 ABD doları yani 2.327,20 TL’den sunuluyor. Hoş Geldiniz Sınırsız seçenekse 65 ABD doları - 1.890,85 TL’dir.

Verizon, 31 Ağustos 2023’te myPlan’ın yeni “Sınırsız Ultimate” seçeneğini sundu. Bu seçenek, daha çok mobil erişim noktası verisine ihtiyaç duyanlar için uygundur.

Sınırsız Ultimate’nin fiyatı, 90 ABD doları 2.618,10 TL’dir. Verizon, kullanıcılarını myPlan’a üye olma ve olmama konusunda özgür bırakıyor. Verizon kullanıcıları dilerse myPlan’a geçiş yapabilir.