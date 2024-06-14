Bu Haftanın Gülme Krizine Sokan X (Twitter) Paylaşımları

Günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı sosyal medya hizmetlerinin başında gelen X (eski adıyla Twitter), gün içinde pek çok kişiyle etkileşimde bulunma şansı sunuyor. Her hafta en komik ve eğlenceli tweetlerin viral olduğu platformda, gündem çok hızlı değişebiliyor.

Biz de her hafta sizlerle, o haftanın viral olan X gönderilerini paylaşmak istedik. İşte, bu haftanın en çok beğenilen komik X paylaşımları (tweetleri)!

Birbirinden Komik X (Twitter) Paylaşımları

Kaşık ile çorba içen kedi:

Dünyanın ilk ve tek kaşıkla çorba içen kedisi ülkemizde yaşadı. pic.twitter.com/oEyLdpDlzY — BioDiscoveryHub (@BioDiscoveryHub) June 13, 2024

Alarmı kuran kişi hariç herkesin uyanması:

Sizin de hayatınızda alarmı bütün dünyayı uyandıran ama kendini asla uyandırmayan biri var mı ? pic.twitter.com/I01YR3MCYw — 𝓕𝓵𝓸𝓻𝓪 🧚 (@nazenligne) June 12, 2024

Bayram alışverişi:

bayram alışverişinde babanın kendi istediğini aldırıp çocuğa fırsat vermemesi pic.twitter.com/TYWKUW4wE5 — Oğuzhan Alpdoğan (@oguzhanalpdoan) June 13, 2024

"Çocuktan gizli çikolata yerken yakalanmak:"

Çocuktan gizli çikolata yerken yakalanmak pic.twitter.com/eiq5BoKrRu — İlker GÜMÜŞOLUK (@ilkergumusoluk) June 11, 2024

Maaş zammı için anket yapan şirket:

Maaş zammı için anket yapan koca yürekli şirket 😅 En azından sormuşlar ndkdkdkkdkdkj



pic.twitter.com/cVlitLpq8F — Videodan Çıkılmıyor (@cikilmiyor) June 9, 2024

Lunaparka giden savaş uçağı pilotu: