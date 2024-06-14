Bu Haftanın Gülme Krizine Sokan X (Twitter) Paylaşımları

Her hafta bir araya getirdiğimiz komik X (Twitter) paylaşımları sayesinde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. İşte bu haftanın en komik gönderileri!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı sosyal medya hizmetlerinin başında gelen X (eski adıyla Twitter), gün içinde pek çok kişiyle etkileşimde bulunma şansı sunuyor. Her hafta en komik ve eğlenceli tweetlerin viral olduğu platformda, gündem çok hızlı değişebiliyor.

Biz de her hafta sizlerle, o haftanın viral olan X gönderilerini paylaşmak istedik. İşte, bu haftanın en çok beğenilen komik X paylaşımları (tweetleri)!

Birbirinden Komik X (Twitter) Paylaşımları

Kaşık ile çorba içen kedi:

Alarmı kuran kişi hariç herkesin uyanması:

Bayram alışverişi:

"Çocuktan gizli çikolata yerken yakalanmak:"

Maaş zammı için anket yapan şirket:

Lunaparka giden savaş uçağı pilotu:

X'ten Nasıl Para Kazanılır? Twitter'dan Para Kazanma Yöntemleri
SOSYAL MEDYA

X'ten Nasıl Para Kazanılır? Twitter'dan Para Kazanma Yöntemleri

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