WhatsApp Plus Nedir? Nasıl İndirilir ve Kullanılır?

WhatsApp Messenger'a yeni özellikler kazandıran WhatsApp Plus nedir, nasıl kullanılır, özellikleri neler, Android telefona nasıl indirilir? Bu yazıda çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak edilen soruları yanıtlayacağız.

WhatsApp Messenger, ilk olarak 2009 yılının ocak ayında akıllı telefon kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde ederek büyük bir başarının altına imza atan uygulamada çeşitli özellikler bulunuyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasında pek çok özellik bulunuyor ancak kullanıcıların çoğunun ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamıyor. Böyle bir durumda kullanıcılar üçüncü taraf uygulamalara yöneliyor. Bu uygulamalar başında WP Plus geliyor.

İnternette gezinirken veya arkadaş ortamında söz konusu uygulamanın ismini duyma ihtimaliniz oldukça yüksek çünkü bu uygulama, en az WhatsApp Messenger kadar popüler durumda. Bu yazıda söz konusu WhatsApp Plus APK İndir ile ilgili merak ettiğiniz pek çok soruyu cevaplayacağız. Bu sayede detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

WhatsApp Plus Nedir?

WhatsApp Plus, WhatsApp Messenger'ın orijinal sürümünde olmayan özellikleri sunan üçüncü taraf bir uygulamadır. Uygulamanın en büyük avantajı, WhatsApp Messenger'ın orijinal sürümündeki belli başlı kısıtlamaları ortadan kaldırılmasıdır. Uygulama mavi tik kaldırma, başkalarının son görüldüğü zamanı görmeye devam edecek şekilde son görülme kapatma gibi belli başlı özellikler sunuyor.

WhatsApp Plus Özellikleri Neler?

Tema Çeşitliliği

Dosya Boyutları

Sohbet Şifreleme

Profilime Kimler Baktı

Mavi Tik Kaldırma

Emoji Çeşitliliği

Son Görülme Kapatma

WP Plus APK, kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmak için çok sayıda özellik sunar. Bu özelliklerin çoğu WhatsApp Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasında yer almıyor. Bu sebepten ötürü çok sayıda kullanıcı, popüler üçüncü taraf uygulamasını tercih ediyor.

Yukarıda Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon kullanıcılarının büyük kısmı tarafından kullanılan üçüncü taraf uygulamasının sunduğu özellikler yer alıyor. Listede yer alan özelliklerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Tema Çeşitliliği

Tema konusunda kullanıcılara iki farklı tercih sunuluyor. İster tema mağazası üzerinden beğendiğiniz bir temayı seçebilir isterseniz uygulamanın arayüzünü kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Uzun zaman geçirilen anlık mesajlaşma uygulaması, böylelikle kullanıcının istediği şekilde bir görünüme kavuşmuş olur.

WhatsApp Messenger'ın şu anda karanlık ve normal mod olmak üzere iki tane tema seçeneği bulunuyor. Bu uygulama ise kullanıcılara tema konusunda çok fazla çeşitlilik sağlıyor. Uygulamanın tema mağazasından tema seçebilir veya uygulamanın arayüzünü kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Uygulama yer alan çeşitli tema seçeneklerinden bir tanesini seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Böylece uygulamaya yeni bir boyut kazandırmış olabilirsiniz. Bu, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirir çünkü sürekli olarak aynı temayı kullanmak sıkıcı hâl alabilir.

Dosya Boyutları

WhatsApp Plus APK, uygulamanın orijinal sürümünün belirlediği sınırlandırmaları esneterek kişilerinize daha yüksek boyutlu dosyalar aktarmanıza imkân verir. Bu özellik, kullanıcı deneyimini iyileştiren bir diğer işlevdir.

WhatsApp Messenger’da yalnızca 16 MB’a kadar dosya gönderebilmek mümkün. Söz konusu uygulamada ise arkadaşlarınıza ya da ailenize daha yüksek boyutlu dosyalar gönderebilirsiniz. Böylece 16 MB’dan fazla bir dosya göndermeniz gerektiğinde endişelenmenize gerek kalmaz.

Sohbet Şifreleme

Çoğu kullanıcı tarafından tercih edilen üçüncü tarafa uygulamada yer alan özellik sayesinde sohbetlerinize şifreleme ekleyerek başkalarının özel mesajlarınızı okumasını engelleyebilirsiniz.

Bazı mesajlarınızı diğer kişilerin görmesini istemeyebilirsiniz. WhatsApp Plus uygulaması üzerinden sohbetlerinize şifreleme ekleyebilir ve bu sayede başka insanların özel mesajlarınızı okumasını önleyebilirsiniz. Bu işlemi uygulama üzerinden çok pratik bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Profilime Kimler Baktı

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan hesabınızı hangi kullanıcıların ziyaret ettiğini merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise söz konusu uygulamaya göz atabilirsiniz çünkü uygulamada merak ettiğiniz sorunun yanıtını mevcut.

WP Plus, profillerini ziyaret eden kişilerin kim olduğunu merak eden kullanıcılar için bir özellik sunuyor. Söz konusu uygulama sayesinde profilinize hangi kişilerin baktığını görebilirsiniz. Bu, bazı kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik.

Mavi Tik Kaldırma

Zengin özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan uygulamada daha birçok özellik bulunuyor. Kullanımı doğrudan etkileyen bir diğer özellik, mesajların okunduğunu gösteren mavi tikleri kaldırıyor ve "Yazıyor..." ve "Kaydediyor..." gibi bilgilerin görünmesini engelliyor. Bildiğiniz üzere uygulamada mesaj yazarken ve ses kaydederken karşı taraf bu işlemleri görebiliyor.

Emoji Çeşitliliği

Emoji çeşitliliği konusunda geniş bir yelpaze sunan uygulamada ekstra pek çok emoji bulunuyor. Bu uygulama ile daha fazla emoji kullanmanıza imkân sağlar. Bu uygulamanın sağladığı ekstra emojileri kullanmanız için alıcının da aynı uygulamayı kullanması gerekiyor aksi takdirde alıcı gönderdiğiniz emojileri göremez.

Söz konusu sebepten ötürü eğer gönderdiğiniz emojileri karşı taraf göremiyorsa endişelenmenize gerek yok. Karşı taraf da WP Plus APK uygulamasını yüklediği takdirde emojilerinizi görebilir.

Son Görülme Kapatma

WhatsApp Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasında son görülme durumunu devre dışı bıraktığınız takdirde diğer kullanıcıların son görülme zamanını göremezsiniz. Bu uygulama ise son görülme durumu kapatılsa bile başka kişilerin son görülme zamanını göstermeye devam eder.

WhatsApp Plus Nasıl Kullanılır?

İlk olarak WhatsApp+'ı indirin.

Dosya indirildikten sonra dosyayı açın.

Bu işlemin ardından yükleme işlemi başlayacaktır.

Uygulamayı indirmeden önce bilmeniz gerekir ki WP Plus, üçüncü taraf bir uygulamadır. Facebook ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bu, uygulamanın bazı güvenlik sorunlarına neden olabileceği anlamına gelir. Tamindir ve editörleri bu konuda sorumluluk kabul etmiyor.

WhatsApp Plus APK İndir

Sahip olduğu özellikler ile uygulamaya bambaşka boyut kazandıran WhatsApp+, Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası Google Play Store’da yer almıyor. Bu sebepten ötürü uygulamaya sahip olabilmek için WhatsApp Plus APK dosyasını indirmeniz gerekiyor.

APK dosyasını bu bağlantıdan indirebilirsiniz. WP Plus APK dosyasını indirdikten sonra dosyasının üzerine dokunarak kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra kullanmaya başlayabilir ve yukarıda sıraladığımız özelliklerden yararlanabilirsiniz.

WhatsApp Plus İnmiyor, Ne Yapılmalı?

Android kullanıcıları arasında çok popüler bir uygulama olan WhatsApp Plus ile ilgili bazen bazı problemler meydana gelebilir. Kullanıcıların karşılaştığı problemler arasında uygulamayı indirmeye çalışırken hata mesajının çıkması da bulunuyor. Eğer siz de bu hata ile karşı karşıya geldiyseniz sorunu çok kolay ve hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.

WhatsApp+'ı indirmeye çalışırken "Harici kaynaklardan yükleme yapılmıyor" hatası ile karşılaşıyorsanız ayarlardan diğer kaynaklardan yükleme yapma seçeneğini etkinleştirin. Bu seçeneği etkinleştirdikten sonra yükleme işlemini tekrar başlatmayı deneyin.

Bu yazıda Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından merak edilen WhatsApp+ isimli üçüncü taraf uygulamasına ilişkin pek çok soruyu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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