Airlearn APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 310.1 MB
- Üretici Airlearn Tech
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Airlearn APK, android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir dil öğrenme uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Airlearn – Dil Öğrenme, kullanıcıların yabancı dil pratiği yapabilmesi için geliştirilen AI destekli mobil eğitim uygulamasıdır.
- Uygulama uzun teorik eğitimler yerine kısa süreli günlük alıştırmalar sunuyor.
- Airlearn içerisinde sesli konuşma egzersizleri ve telaffuz analizi bulunuyor. Kullanıcılar cümleleri okuyarak aksan ve konuşma pratiği geliştirebiliyor.
Android için dil öğrenme uygulamaları arasında yer alan Airlearn APK, birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenilerek kullanılıyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve birçok dili içerisinde barındıran bu uygulama, kullanıcılara online eğitim desteği sunuyor.
Kapsamlı bir eğitim desteği sunan Airlearn, abartılı bir deneyimin aksine basit ve temiz bir yabancı dil öğrenme deneyimi sunuyor.
Zengin ve kültürel bilgilerle zenginleştirilen Airlearn APK, öğrenmek istediğiniz dilin sadece kelimelerini değil, aynı zamanda kültürünü de aktarıyor.
Airlearn APK İndir
Günlük selamlaşmalardan derin sohbetlere kadar ilerlediğiniz serüvende, yabancı dilinizi en iyi hale getireceksiniz. Aralıklı tekrarlama, haftalık görevler ve ödülleri kullanıcılara sunan uygulama, hedeflerinize en kısa sürede ulaşmanıza olanak tanıyor.
Yaptığınız her çalışmayı takip ederek, ilerlemenize oldukça yardımcı oluyor diyebilirizi. Üniteleri bitirdikten sonra sınav sorularını çözebilir ve kendinizi test edebilirsiniz.
Siz de Airlearn APK indirin ve istediğiniz yabancı dili en kısa ve en etkili şekilde öğrenin!
Airlearn - Dil Öğrenme Uygulaması Özellikleri
- Android için yabancı dil öğrenme uygulaması
- Kültürel bilgiler
- Temiz ve minimalist dersler
- Günlük ve haftalık ilerleme takibi
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kapsamlı sınav sistemi
Sıkça Sorulan Sorular
Airlearn ne işe yarar?
Yabancı dil öğrenme, kelime pratiği yapma ve konuşma geliştirme amacıyla kullanılan mobil eğitim uygulamasıdır.
Airlearn ücretsiz mi?
Uygulamanın ücretsiz özellikleri bulunuyor ancak premium üyelik sistemi de sunulabiliyor.
Airlearn hangi dilleri destekliyor?
İngilizce başta olmak üzere farklı yabancı diller için öğrenme içerikleri sunabiliyor.
Airlearn internetsiz çalışır mı?
Bazı temel dersler çevrim dışı kullanılabilirken birçok özellik internet bağlantısı gerektirebiliyor.
Airlearn çocuklar için uygun mu?
Basit arayüzü sayesinde genç kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor ancak içerik seviyesi öğrenilen dile göre değişebiliyor.