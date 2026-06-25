Airlearn APK, android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir dil öğrenme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 10 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Airlearn – Dil Öğrenme, kullanıcıların yabancı dil pratiği yapabilmesi için geliştirilen AI destekli mobil eğitim uygulamasıdır.

Uygulama uzun teorik eğitimler yerine kısa süreli günlük alıştırmalar sunuyor.

Airlearn içerisinde sesli konuşma egzersizleri ve telaffuz analizi bulunuyor. Kullanıcılar cümleleri okuyarak aksan ve konuşma pratiği geliştirebiliyor.

Android için dil öğrenme uygulamaları arasında yer alan Airlearn APK, birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenilerek kullanılıyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve birçok dili içerisinde barındıran bu uygulama, kullanıcılara online eğitim desteği sunuyor.

Kapsamlı bir eğitim desteği sunan Airlearn, abartılı bir deneyimin aksine basit ve temiz bir yabancı dil öğrenme deneyimi sunuyor.

Zengin ve kültürel bilgilerle zenginleştirilen Airlearn APK, öğrenmek istediğiniz dilin sadece kelimelerini değil, aynı zamanda kültürünü de aktarıyor.

Airlearn APK İndir

Günlük selamlaşmalardan derin sohbetlere kadar ilerlediğiniz serüvende, yabancı dilinizi en iyi hale getireceksiniz. Aralıklı tekrarlama, haftalık görevler ve ödülleri kullanıcılara sunan uygulama, hedeflerinize en kısa sürede ulaşmanıza olanak tanıyor.

Yaptığınız her çalışmayı takip ederek, ilerlemenize oldukça yardımcı oluyor diyebilirizi. Üniteleri bitirdikten sonra sınav sorularını çözebilir ve kendinizi test edebilirsiniz.

Siz de Airlearn APK indirin ve istediğiniz yabancı dili en kısa ve en etkili şekilde öğrenin!

Airlearn - Dil Öğrenme Uygulaması Özellikleri

Android için yabancı dil öğrenme uygulaması

Kültürel bilgiler

Temiz ve minimalist dersler

Günlük ve haftalık ilerleme takibi

Kullanıcı dostu arayüz

Kapsamlı sınav sistemi