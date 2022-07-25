İngilizce Nasıl Öğrenilir, Neler Gerekli?

Dünyanın global dili olan İngilizce, artık bir zorunluluk oldu. Birçoğumuzun yüzlerce defa denediği fakat çok azımızın başarabildiği dil öğrenme problemi nereden gelmektedir? Sizler için yazdık. Gelin İngilizce nasıl öğrenilir, İngilizce öğrenmek için neler gerekli? Birlikte bakalım.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki İngilizce ya da herhangi başka bir dili öğrenmek istiyorsanız ilk bilmemiz gereken şey Türkçe dil bilgisini bilmektir. Birçok İngilizce öğrenmeye çalışan kişilerin en büyük yaptığı hata dil bilgisi olmadan İngilizce öğrenmeye kalkmaktır. İngilizce öğrenmenin birçok yöntemi vardır. Bu yöntemlerin hepsini bir arada kullanmak zorunludur. Çünkü sadece bir yöntem üzerinden ilerleyerek ingilizce öğrenmek neredeyse imkansız olacaktır.

Neden İngilizce Öğrenmek İçin Dil Bilgisi Gerekli

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere İngilizce öğrenmek istiyorsanız öncelikle Türkçe dil bilgisine hakim olmanız gerektiğini bahsetmiştik. Çünkü Türkçe’de dil bilgisini öğrenmek İngilizce’de hangi ögenin nereye gelmesi gerektiğini öğretmektedir. Örneğin Türkçede yüklem sonda iken İngilizcede Özneden hemen sonra gelmektedir. Daha da açmak gerekirse basit birkaç örneği aşağıda bulabilirsiniz.



Welcome to Tamindir (Yüklem-Nesne)

Tamindir’e hoşgeldiniz. (Nesne-Yüklem)

Birçok Türkçe cümlelerde özne sözde özne olarak kullanılırken. İngilizcede sözde özne bulunmamaktadır. Aşağıda örneğini görebilirsiniz.

Tamindir.com’u takip ediyorum.

(Buradaki özneyi bulmak için yükleme kim sorusunu sormak yeterlidir. Eğer yükleme takip eden kim sorusunu sorduğumuzda “Ben” cevabı çıkacaktır. Yani kimin takip ettiği belli ancak cümlede kullanılmamakta sözde özne olarak kullanılmaktadır.)

I follow Tamindir.

(Burada İngilizce cümle kurduğumuz için özne kullanmamız zorunludur. Follow Tamindir şeklinde bir cümle kuramayız. Bu cümleyi Türkçe olarak cümlenin ögelerine ayırdığımızda şu şekilde olacaktır: “Ben takip ediyorum Tamindir” burada özne yüklem ve nesne sıralaması gelmektedir.)

Yukarıdaki örnekler ne için verildi? Eğer İngilizce öğrenmek istiyorsanız Türkçe dil bilgisine hakim olmanız gerektiğinden bahsetmiştik. Dil bilgisine hakim olmadan Türkçe’deki gibi cümle kurmaya çalışacaksınız ve hataya düşmüş olacaksınız.

İngilizce öğrenmek için Türkçe dil bilgisine hakim olmak tek başına yeterli olmayacaktır. Çünkü dil bilgisini öğrenmek konuşma ve dinleme pratiğinizi geliştirmenize pek fayda sağlamayacaktır.

İngilizce Öğrenmek İçin Neler Gerekli?

Dil bilgisi

Kelime ezberi

İngilizce okuma

İngilizce yazma

İngilizce dinleme

İngilizce konuşma

Dil Bilgisi

Dil bilgisi olmadan yukarıdaki verdiğimiz basit birkaç örnekte olduğu gibi İngilizce öğrenmek oldukça zorlaşacak ve doğru bir öğrenim olmayacaktır. Bu yüzden İngilizce gramer öğrenmeden önce Türkçe dil bilgisi öğrenmek şarttır.

Kelime Ezberi

İngilizce öğrenmenin başta gelen özellikleri arasında kelime ezberlemek vardır. Kelime öğrenmeden cümle kuramaz, cümle kuramadan konuşamazsınız. Bu nedenle kelime ezberi çok önemlidir. İngilizce kelime ezberi için hangi uygulamalar başarılı En iyi İngilizce kelime öğrenme uygulamaları adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

İngilizce Okuma

Dil öğrenmenin gerekliliklerinden biri de o dile maruz kalmaktır. Eğer hiçbir şey bilmiyor olsanız dahi İngilizce okumalar yapmak sizi o dile maruz bırakacak ve gelişmenize yardımcı olacaktır.

İngilizce Yazma

İngilizce gramer öğrendikten sonra İngilizce konuşmaya başlamadan önce basit cümleler kurarak yazmak, dil öğrenmeniz için çok fayda sağlayacaktır. İlk başta basit cümleler koyarak işe koyulmak sizin daha sonraları uzun cümleler kurmanıza ingilizce otobiyografinizi yazmanıza kadar yol alacak ve İngilizce makale yazmaya kadar gidecektir.

İngilizce Dinleme

Bir dili öğrenmek için o dile maruz kalmanız gerektiğini söylemiştik. İngilizce podcast veya şarkılar dinleyerek olayın ne anlatmak istediğini kavramanıza ve bir süre sonra İngilizceye alışmanıza olanak sağlayacaktır.

İngilizce Konuşma

İngilizce yazı yazabiliyor ve okuyabiliyor olmanıza rağmen pratik bir şekilde konuşmayı gerçekleştiremiyorsanız. Kendinize İngilizcedeki bir zamanı belirleyip o zaman üzerinden cümleler kurarak başlayabilirsiniz. Örneğin: geçmiş zamanı belirleyip bugün neler yaptığınız hakkında cümleler kurabilir ya da İngilizce konuşabileceğiniz platformlara göz atabilirsiniz.



İngilizce öğrenmek sanıldığı kadar zor değildir. Ancak bir dil öğrenmek istiyorsanız tıpkı bir bebeğin konuşmayı öğrenmesi gibi çaba göstermeniz, bu işi sürekli yapmanız ve sabırlı olmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Elbette ki birçok İngilizce öğrenme uygulaması veya platformu sizlere yarar sağlayacaktır. Ancak hiçbir uygulama ya da platform tek başına ingilizce öğrenmenize olanak tanımaz. Bu ihtimal çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü öğrenmek uzun ve sabırlı bir iştir.

Bu içeriğimizde İngilizce nasıl öğrenilir, öğrenmek için neler gerekli? Gibi soruları yanıtladık. Sizler İngilizce veya başka bir dil öğrenirken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.