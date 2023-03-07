Telefonun Dilini Değiştirme Nasıl Yapılır?

Mobil cihazlarında Türkçe yerine farklı bir dil seçili olan kullanıcılar, telefonun dilini değiştirme işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Bu yazıda akıllı telefonlarda dilin nasıl değiştirileceğini açıkladık.

Günümüzde insanların vazgeçilmezi hâline gelen akıllı telefonları gün içerisinde uzun saatler boyunca kullanılıyor. Mobil cihazların dili bazen yanlışlıkla değiştirilebiliyor. Böyle bir durumda telefonun dili nasıl değiştirilir sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Telefon İngilizce oldu diyorsanız ve dil seçeneğini Türkçe olarak ayarlamak istiyorsanız uygulamanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Bu adımları uygulayarak telefonunuzun dilini çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Telefonun Dilini Değiştirme Adımları

Ayarları açın.

Sistem kategorisine girin.

"Dil ve giriş" bölümünü görüntüleyin.

"Dil ve bölge" kategorisini açın.

"Diller" bölümünden Türkçe seçeneğini seçin.

"Bölge" kısmını "Türkiye" olarak ayarlayın.

Android telefonun dil ayarını değiştirmek için öncelikle mobil cihazın ayarlar sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Açılan sayfada çeşitli kategoriler göreceksiniz. Bunlar arasından Sistem kategorisine girin. Sistem kategorisinde yazılım güncellemesinden telefon sıfırlamaya tarih ve saat bilgisinden dil ayarına kadar pek çok seçenek yer alır.

Sistem kategorisinde bulunan "Dil ve giriş" bölümünü açın. Bir sonraki adımda "Dil ve bölge" kategorisine girmeniz gerekiyor. Açılan sayfadaki "Diller" bölümünden Türkçe seçeneğini seçin. "Bölge" kısmını ise "Türkiye" olarak ayarlayın. Ayarlar sayfasında yer alan kategorilerin ve seçeneklerin isimleri, telefondan telefona farklılık gösterebilir.

iPhone'un Dili Nasıl Değiştirilir?

Ayarlar menüsüne girin.

Genel kategorisini açın.

"Dil ve Bölge" bölümünü görüntüleyin.

"iPhone Dili" yazısına dokunun.

Bir dil seçin.

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonların yanı sıra iPhone modellerinde de dil değiştirme işlemi pratik şekilde yapılabiliyor. Bunun için ilk olarak mobil cihazın ayarlar menüsünü açın ve hemen ardından Genel kategorisini görüntüleyin.

Açılan kategori üzerinden "Dil ve Bölge" bölümüne girin. Daha sonra "iPhone Dili" yazısına dokunun ve bir dil seçin. Bu adımları uyguladığınız takdirde iPhone'un dili değişmiş olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Akıllı telefonlardaki dil ayarıyla ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık.

Telefonun Dilini Nasıl Türkçe Yapabilirim?

Telefonun dilini Türkçe olarak ayarlamak için öncelikle cihazın ayarlar sayfasında yer alan Sistem kategorisine girin. Dil seçeneğinin yer aldığı kategoriyi görüntüleyin. "Diller" bölümünden Türkçeyi seçin ve "Bölge" kısmını ise "Türkiye" olarak ayarlayın.

Telefonun Dil Ayarları Nerede?

Akıllı telefonun dil ayarlarına erişmek için ayarlar sayfasında bulunan "Dil ve giriş" bölümüne girin. Daha sonra "Dil ve bölge" kategorisini açın. Bunu yaptığınızda cihazınızın dil ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.

Sistem Dili Nasıl Değiştirilir?

Sistem dilini değiştirme işlemi için ayarlar menüsünde "Dil ve giriş" kategorisini açmanız gerekiyor. Açılan kategoride konumlanan "Dil ve Bölge" kategorisine girin ve istediğiniz dili seçin.

Bu yazıda Android ve iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarının dilini değiştirebilmek için hangi adımları uygulamanız gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz. Ayrıca telefondan yabancı dil öğrenmek istiyorsanız en iyi yabancı dil öğrenme uygulamaları listesine göz atabilirsiniz.