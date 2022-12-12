Google Chrome Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Google Chrome dil değiştirme işlemi, yabancı sitelerde araştırma yaparken işinizi daha çok kolaylaştırıyor. Google Chrome üzerinden kolayca dil çevirme yapılabilir. Bu tarayıcı üzerinden girdiğiniz web sitesini anında istediğiniz dile çevirebilirsiniz. Hatta isteğiniz doğrultusunda tarayıcı otomatik olarak da çeviri yapabilir.

Masaüstü Bilgisayarlarda Google Chrome Sayfa Dili Değiştirme

Masaüstü bilgisayarlarda Google Chrome sayfa dilini değiştirmek için bazı adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu adımları şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak Google Chrome tarayıcısını açınız.

Daha sonra farklı dille hizmet veren bir web sitesine giriş yapınız.

Web sitesi üzerinde çevirme işleminin gerçekleştiği iletişim kutusu yer alır.

Sayfayı çevirmek için “Çevir” butonuna tıklandıktan sonra sayfa istediğiniz dilde tekrar yüklenir.

Yukarıdaki adımlarda dil değiştirme işlemini gerçekleştiremezseniz sayfa üzerindeki boş yere sağ tıklayıp “Çevir” seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

Masaüstünden Google Chrome’da Görüntülenen Dilin Değiştirilmesi

Google Chrome tarayıcısının tüm sayfaları çevirmesiyle ilgili teklif sunup sunmadığını kolayca değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda tercih edilen dili de değiştirme imkanına sahipsiniz. Bunun için aşağıda sıraladığımız noktaları bilmeniz gerekiyor;

Google Chrome’un sağ üst kısmındaki “Ayarlar” alanına tıklanır.

Aşağıya doğru kaydırılarak “Gelişmiş” kısma tıklanır.

“Diller” alanına gelerek, sağ taraftaki “Diller” kısmı genişletilir.

“Okuduğunuz dilde olmayan sayfaları tercüme etmeyi teklif et” sekmesi değiştirilebilir.

Tarayıcı üzerindeki dilin kalıcı başka bir dile değiştirilmesi için “Dil Ekle” tıklanır. Akabinde yeni dil seçilerek “Ekle” butonuna basılır.

Google Chrome’un yeni dilde görüntülenmesi ya da görüntülenmemesi ile dil listesinin üst kısmına taşınmasının belirlenmesi için “Ayarlar” (üç düğmeye) basılır.

Mobil Cihazlardan Google Chrome Görüntülenen Dilin Değiştirilmesi

Mobil cihazlarda Google Chrome dil değiştirme işlemi bilgisayara benzer şekilde gerçekleşiyor. Fakat cihazın işletim sistemi Google Chrome dil değiştirme işlemlerini farklılaştırıyor.

Android Cihazlarda Google Chrome Dilini Değiştirme

Önce Chrome tarayıcısı açılır. Ardından farklı dilli web sitesi açılır. Sayfanın alt taraflarında makale hangi dile çevrilmek isteniyorsa onu seçilir.

Hedef dilin değiştirilmesi için Chrome’un ayarlarına erişmeniz gerekiyor. Bunun için üç dikey nokta (Ayarlar) daha sonra “Ayarlar > Diller > Dil Ekle” tıklanır. Arama sonuçlarına ulaşabilmek için dil alanına dokunulmalıdır.

Sayfalar başka dillere düğme değiştirilerek gerçekleşir.

iPad ve iPhone’larda Google Chrome Dilini Değiştirme

Chrome tarayıcısı açılıp farklı dilin kullanıldığı web sitesine giriş sağlanır. Sayfa altından makalenin çevrileceği dili seçiniz.

Dişli simgesi (Ayarlar) kısmına dokunulup uygun dil seçilir. Ayarlar üzerinden “Genel > Dil ve Bölge > iPhone ya da iPad Dili’ne basılır. Hedef dil bulunarak iPhone cihazın kalıcı olarak ayarlanan dile değiştirilip değiştirilemeyeceğine karar verilir.

Chrome üzerinden bir makalenin farklı dile çevrilmesi içinde dişli çark simgesi akabindeyse “Diğer Diller” alanına dokunmanız gerekiyor.

Google Chrome dil değiştirme ile ilgili bilgilerin haricinde tarayıcı güncellemesiyle ilgili Google Chrome Nasıl Güncellenir? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.