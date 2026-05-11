AnkiDroid Bilgi Kartları uygulaması, Android cihazlar için geliştirilen kapsamlı bir öğrenme uygulamasıdır.

⚡ Önemli Bilgiler AnkiDroid, “spaced repetition” yani aralıklı tekrar sistemi kullanan bir flashcard uygulamasıdır.

Uygulama; Windows, macOS ve Linux için çıkan Anki masaüstü sürümüyle tamamen uyumlu çalışıyor.

AnkiDroid özellikle yabancı dil öğrenenler, tıp öğrencileri ve sınava hazırlanan kullanıcılar arasında oldukça popüler.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz AnkiDroid Bilgi Kartları uygulaması, birçok alanda kullanıcılara bilgi sağlayan bir öğrenme uygulamasıdır. Flashcard sistemiyle karşımıza çıkan bu uygulamada, klasik ezber yöntemlerinden farklı olarak "aralıklı tekrar" yöntemini kullanmaktadır.

AnkiDroid Bilgi Kartları; yabancı dil, hukuk, tarih, yazılım, tıp ve çeşitli diğer alanlarda kullanılabilmektedir. İçerisinde 6000'den fazla hazır bilgi destesi bulunuyor ve bu destelerden birini seçerek öğrenmeye başlayabiliyorsunuz.

Eğer destelerin haricinde farklı şeyler öğrenmek ve ezberlemek isterseniz, kendi bilgi kartlarınızı oluşturabilir ve aralıklı öğrenme aşamasını başlatabilirsiniz.

Sadece Türkçe değil, aynı zamanda 27 farklı dilde çalışamalarınızı sürdürebilirsiniz. Çeşitli sözlük entegrasyonları sayesinde hem farklı dil öğrenebilir hem de yeni bilgileri yabancı dilde öğrenebilirsiniz.

Eğer yabancı dil öğreniyor, sınava hazırlanıyor veya çeşitli bilgileri aklınızda tutmak istiyorsanız, AnkiDroid Bilgi Kartları uygulamasını indirebilirsiniz.

AnkiDroid Bilgi Kartları Uygulaması Özellikleri

Android için kapsamlı eğitim uygulaması

Flashcard öğrenme sistemi

Yabancı dil öğrenme

6000'den fazla bilgi kartı

Kullanıcı dostu arayüz