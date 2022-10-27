Üniversite Öğrencileri için En İyi Mobil Uygulamalar

Üniversitede eğitim gören öğrenciler için hazırladığımız bu listemizde, üniversite öğrencileri için en iyi mobil uygulamalara yer verdik. Bu uygulamalar sayesinde, hayatınızı kolaylaştıracak özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Öğrenciler İçin En İyi Uygulamalar

Microsoft Office Uygulamaları

Evernote

Dragon Dictation

Pomodoro

My Study Life

LinkedIn

Adobe Acrobat Reader

Mathway

Xodo

TED

1. Microsoft Office Uygulamaları

Word, Excel ve PowerPoint gibi belgelerinize akıllı telefonlarınızdan da ulaşma imkanı sunan Microsoft Office uygulamaları, belgeleriniz üzerinde değişiklik yapmanıza da olanak tanıyor.

Word üzerinde metinler oluşturabilir ve ödevlerinizi herhangi bir kayıp yaşamadan hazırlayabilirsiniz.

Sayılar veriler üzerine bir çalışma gerçekleştireceğiniz zaman Excel çok kolay bir şekilde sizlere yardımcı olabilir.

Sunum ödevleri veya dersleri için görsel açıdan etkili bir hazırlık yapmak istiyorsanız PowerPoint'i tercih edebilirsiniz.

2. Evernote

Birçok telefon modelinde yüklü bir şekilde bulunan Evernote, notları farklı formatlarda kaydetme imkanı sunuyor. Yazı, fotoğraf, ses dosyası gibi formatlar ile online olarak notlarınızı biriktirebilirsiniz. Notları farklı platformlar ile senkronize edebilmeyi de mümkün kılıyor.

3. Dragon Dictation

Ders sırasında not tutmayı sevmeyen öğrencilerin en çok sevdiği uygulamaların başında geliyor. Kaydedilen sesi otomatik olarak yazıya çeviren uygulama ile birden fazla kayıt rapor formatına dönüştürülebiliyor. 4 saate kadar varan ses kaydı alabiliyor. İngilizce dilinde hatasız sonuçlar veriyor.

4. Pomodoro

Pomodoro tekniği, çalışma konusunda sıkıntı yaşayan insanların olumlu sonuç aldığı bir çalışma sistemi. Bu teknik sayesinde kısa süreli çalışma seansları oluşturulabiliyor. Kısa molaları da programa dahil eden uygulama, öğrencilerin doğru bir teknikle ders çalışmasına vesile oluyor.

5. My Study Life

Tablet ve akıllı telefonlara indirilebilen My Study Life, ders programı, sınav veya etkinlikleri planlamada öğrencilerin yardımcısı oluyor. Planlamaya dahil edilen her şeyi zamanında anımsatıcı ile bildiriyor. Çoklu kullanıcı açık bir uygulama olarak yoğun ilgi görüyor. Görev takibi konusunda mükemmel sonuçlar doğuruyor.

6. LinkedIn

Dünya genelinde popüler olan profesyonel iş ve kariyer ağı LinkedIn, öğrenciler için de önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Kişisel bir profil oluşturarak dünyanın her noktasındaki iş insanlarına ulaşma, bağlantı kurma imkanı bulunuyor. Aynı zamanda çeşitli eğitim ve sertifika programlarına da ulaşmak daha kolay bir hale geliyor.

7. Adobe Acrobat Reader

Ders notlarından makalelere kadar birçok dokümanı PDF formatında görüntülemek için Adobe Acrobat Reader kullanabilirsiniz. Güvenilir olması ile bilinen uygulamanın mobil desteği bulunuyor. Uygulama aynı zamanda dokümanları çevrimiçi depolama ve istediğiniz yerde bu dosyalara ulaşma fırsatı sunuyor.

8. Mathway

En zor matematik problemlerini çözmede başarılı sonuçlar çıkaran Mathway, dahili kamerayı kullanarak soruların fotoğrafını çekmenizi istiyor. Ardından çözüme yönelik adımları açıklamada direkt gösteriyor. Hızlı şekilde detaylı cevaplar alma imkanı sunuyor.

9. Xodo - PDF Okuyucu

E-posta ile gelen belgeler, ders notları ve slaytları akıllı telefonlarınızda rahatlıkla görüntülemek istediğinizde ihtiyaç duyabileceğiniz PDF görüntüleyici uygulamaları da işinizi kolaylaştıracaktır. Android ve iOS cihazlarınızda Xodo uygulamasını kullanarak bu ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz.

10- TED

Teknoloji, eğlence ve tasarım bir araya geldiği konferans olarak ilk adımını atan TED, bugün küresel olarak birçok başarılı hikaye ve fikri dünya ile paylaşıyor. 110'dan fazla dilde videosu bulunan TED, öğrenciler için en iyi uygulamalar arasında yerini alıyor. Ünlü girişimcilerin, bilim insanları ve iş insanlarının hikayeleri uygulamada bulunuyor.