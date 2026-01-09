Android strateji oyunları arasında yer alan Bloons TD 6 APK, strateji odaklı oynanışı ve kule savunma mekanikleri ile beğeni topluyor.

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda onlarca farklı harita, gelişmiş maymun kuleleri, kahraman karakterler ve yüzlerce yükseltme seçeneği vardır ve bu sayede derin bir kule savunma deneyimi sağlar.

İnternet bağlantısı olmadan tek oyunculu modları oynayabilirsiniz, isterseniz de internet bağlantısı ile çevrim içi co-op modlarda arkadaşlarınızla birlikte strateji kurabilirsiniz.

Bloons TD 6, düzenli güncellemeler ve özel görevlerle sürekli yenilenen içerik sunarak uzun süreli oynanabilirlik sağlar.

Bloons TD 6 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz popüler bir kule savunma oyunudur. Strateji ve aksiyon öğelerini başarılı bir şekilde harmanlayan Bloons TD 6 Mobile, renkli grafikleri ve derin oynanış mekanikleriyle dikkat çekmektedir. Oyun boyunca farklı haritalarda savunma kurarak balon dalgalarını durdurmaya çalışırsınız.

Gelişmiş maymun kuleleri, özel yetenekler ve yükseltme seçenekleri sunan Bloons TD 6, hem yeni başlayanlar için, hem de deneyimli oyuncular için zengin bir deneyim sağlar. Tek oyunculu modların yanı sıra çevrim içi ve ortak oyun modlarıyla arkadaşlarınızla birlikte strateji geliştirebilir ve zorlu görevleri tamamlayabilirsiniz.

Bloons TD 6 APK İndir

Onlarca harita, yüzlerce yükseltme seçeneği ve farklı zorluk seviyeleri sunan bu kule savunma oyunu, her bölümünde daha güçlü balonlara karşı savunmanızı güçlendirmenizi gerektirir. Kahraman maymunlar, özel yetenekler ve sezonluk etkinlikler sayesinde oyun sürekli olarak güncel ve eğlenceli kalır.

Eğer siz de strateji ve kule savunma oyunlarını seviyorsanız, Bloons TD 6 APK indirin ve balonlara karşı en güçlü savunmayı kurun!

Bloons TD 6 Oyunu Özellikleri

Android için kule savunma oyunu

Onlarca farklı harita ve oyun modu

Geliştirilebilir maymun kuleleri

Özel yeteneklere sahip kahramanlar

Tek oyunculu ve çevrim içi co-op modu