Samsung Telefonların Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi

Türkiye’den akıllı telefon almak isteyenlerin tercih ettiği başlıca markalar arasında Samsung yer alıyor. Samsung’un birbirinden fonksiyonel özelliklere sahip olan akıllı telefon modelleri farklı fiyat aralıklarında satışa sunuluyor.

Samsung telefonların fiyatını belirleyen unsurlar ise sadece telefonun özellikleri olmakla kalmıyor. Aynı zamanda telefona eklenen vergiler de modeller arasında fiyatların değişmesine neden oluyor.

Peki, güncel bilgilere göre Samsung telefonların vergisiz satış fiyatları ne kadar? Modellere göre eklenen vergilerle fiyatlar kaça yükseliyor? İşte, Samsung telefonların vergisiz fiyatlarını bulabileceğiniz liste!

Samsung Telefonların Vergisiz Fiyatları Ne Kadar?

Kültür Bakanlığı Payı (%1):

Yurtdışından gelen her telefona eklenen ilk vergi olarak biliniyor. Başka bir ülkeden 10.000 TL’lik bir telefon aldıysanız öncelikle 100 TL’lik Kültür Bakanlığı Payı telefonun vergisiz fiyatına ekleniyor.

TRT Bandrolü (%12):

Samsung telefonunuzu yurtdışından alıp getirdiyseniz vergisiz fiyata eklenen tutarlardan bir diğeri de bandrol ücreti oluyor. Bu da telefonun vergisiz fiyatının %12’si şeklinde uygulanıyor. 10.000 TL’lik bir telefon için 1.200 TL olarak hesaplanıyor.

Özel Tüketim Vergisi (% 25 - % 50)

Özel tüketim vergisini hesaplamak için cihazın ülkeye giriş fiyatı değil Kültür Bakanlığı Payı ve bandrol ücretninin eklenmiş hali baz alınıyor. Bu tutar eğer 650 TL’nin altındaysa %25, 650 - 1.500 TL aralığında ise %40, 1.500 TL’nin üstündeyse %50 olarak hesaplanıyor.

Yani yine 10.000 TL’den ülkemize giren bir cihazı baz aldığımızda ilk etapta Kültür Bakanlığı Payı ve TRT Bandrolünün eklenmesi ile 11.300 TL’lık bir fiyat elde ediliyor. Bu fiyatın %50’si eklendiğinde ise telefonun özel tüketim vergisi eklenmiş hali 16.950 TL oluyor.

Katma Değer Vergisi (%18)

KDV olarak bildiğimiz bu değer ise özel tüketim vergisi eklenen fiyatın üstünden hesaplanıyor. 10.000 TL’lik cihaz örneğinden ilerlediğimizde 16.950 TL’nin %18’i 3.051 TL KDV oluyor. Bu iki tutarı topladığımızda ise 20.001 TL cihazın tüm vergiler dahil satış fiyatı oluyor.

Samsung Telefonlar İçin Tam Fiyat Listesi

Samsung'un kendi sitesindeki güncel fiyatları ve vergi oranlarını baz aldığımızda vergili ve vergisiz satış fiyatı bu tablodaki gibi hesaplanıyor: