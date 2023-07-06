Samsung Telefonların Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi

Samsung telefonların vergi dahil ve vergisiz fiyatları arasında karşılaştırma yapmak, cihazların ülkeye geliş fiyatını öğrenmek istiyorsanız tam liste burada!

İmge Kaplan
İmge Kaplan -

Türkiye’den akıllı telefon almak isteyenlerin tercih ettiği başlıca markalar arasında Samsung yer alıyor. Samsung’un birbirinden fonksiyonel özelliklere sahip olan akıllı telefon modelleri farklı fiyat aralıklarında satışa sunuluyor.

Samsung telefonların fiyatını belirleyen unsurlar ise sadece telefonun özellikleri olmakla kalmıyor. Aynı zamanda telefona eklenen vergiler de modeller arasında fiyatların değişmesine neden oluyor.

Peki, güncel bilgilere göre Samsung telefonların vergisiz satış fiyatları ne kadar? Modellere göre eklenen vergilerle fiyatlar kaça yükseliyor? İşte, Samsung telefonların vergisiz fiyatlarını bulabileceğiniz liste!

Samsung Telefonların Vergisiz Fiyatları Ne Kadar?

  • Kültür Bakanlığı Payı (%1):

Yurtdışından gelen her telefona eklenen ilk vergi olarak biliniyor. Başka bir ülkeden 10.000 TL’lik bir telefon aldıysanız öncelikle 100 TL’lik Kültür Bakanlığı Payı telefonun vergisiz fiyatına ekleniyor. 

  • TRT Bandrolü (%12):

Samsung telefonunuzu yurtdışından alıp getirdiyseniz vergisiz fiyata eklenen tutarlardan bir diğeri de bandrol ücreti oluyor. Bu da telefonun vergisiz fiyatının %12’si şeklinde uygulanıyor. 10.000 TL’lik bir telefon için 1.200 TL olarak hesaplanıyor.

  • Özel Tüketim Vergisi (% 25 - % 50)

Özel tüketim vergisini hesaplamak için cihazın ülkeye giriş fiyatı değil Kültür Bakanlığı Payı ve bandrol ücretninin eklenmiş hali baz alınıyor. Bu tutar eğer 650 TL’nin altındaysa %25, 650 - 1.500 TL aralığında ise %40, 1.500 TL’nin üstündeyse %50 olarak hesaplanıyor.

Yani yine 10.000 TL’den ülkemize giren bir cihazı baz aldığımızda ilk etapta Kültür Bakanlığı Payı ve TRT Bandrolünün eklenmesi ile 11.300 TL’lık bir fiyat elde ediliyor. Bu fiyatın %50’si eklendiğinde ise telefonun özel tüketim vergisi eklenmiş hali 16.950 TL oluyor.

  • Katma Değer Vergisi (%18)

KDV olarak bildiğimiz bu değer ise özel tüketim vergisi eklenen fiyatın üstünden hesaplanıyor. 10.000 TL’lik cihaz örneğinden ilerlediğimizde 16.950 TL’nin %18’i 3.051 TL KDV oluyor. Bu iki tutarı topladığımızda ise 20.001 TL cihazın tüm vergiler dahil satış fiyatı oluyor.

iPhone Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi
MOBİL

iPhone Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi

iPhone vergisiz fiyatları, iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor.

Samsung Telefonlar İçin Tam Fiyat Listesi

Samsung'un kendi sitesindeki güncel fiyatları ve vergi oranlarını baz aldığımızda vergili ve vergisiz satış fiyatı bu tablodaki gibi hesaplanıyor:

Telefon Modeli Vergi Dahil Satış Fiyatı Vergisiz Fiyatı

Galaxy Z Fold4

49.999 TL

24.998 TL

Galaxy Z Flip4

34.999 TL

17.499 TL

Galaxy Z Fold3 5G

36.999 TL

18.499 TL

Galaxy S23+

40.999 TL

20.498 TL

Galaxy S23

32.999 TL

16.499 TL

Galaxy S23 Ultra

54.999 TL

27.498 TL

Galaxy S22 Ultra

41.999 TL

20.998 TL

Galaxy S22

25.999 TL

12.999 TL

Galaxy S21 FE 5G

19.999 TL

9.999 TL

Galaxy A24

9.999 TL

4.999 TL

Galaxy A34 5G

11.999 TL

5.999 TL

Galaxy A54 5G

16.999 TL

8.499 TL

Galaxy A14

7.999 TL

3.999 TL

Galaxy A04e

5.299 TL

2.649 TL

Galaxy A04s

6.999 TL

3.499 TL

Galaxy A23

6.999 TL

3.499 TL

Galaxy A32

8.999 TL

4.499 TL

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