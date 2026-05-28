Türkiye'de 14 Bin TL'ye Satılan Redmi Note 15'in Oyun Performansı Nasıl?

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Yine de hala Redmi Note 15 gibi uygun fiyatlı birkaç model bulmak mümkün. Ancak uygun fiyatlı telefonlar genellikle performans tarafında bazı sorunlarla birlikte geliyor. Buna rağmen üreticiler gelişen teknoloji ile bu sorunun çözüldüğünü iddia ediyor. Peki bu gerçekten doğru mu? Bu içerikte söz konusu iddiayı test etmek için Türkiye'de satılan en ucuz telefonlardan biri olan Redmi Note 15'in oyun performansını mercek altına aldık.

Redmi Note 15'in Teknik Özellikleri Mobil Oyunlar İçin Yeterli mi?

Redmi Note 15, kağıt üzerinde oyun odaklı bir telefon değil. Buna rağmen teknik özellikleri hafif ve orta seviye oyunlar için yeterli diyebileceğimiz seviyede. Cihaz gücünü daha önce Redmi Note 14 Pro, Tecno Camon 40 ve Oppo A6 Pro gibi modellerde de kullanılan MediaTek Helio G100'den alıyor. Bazı yerlerde bu işlemcinin Helio G100 Ultra olarak da adlandırıldığını görebilirsiniz.

Ancak bu sadece Redmi tarafından yapılan bir pazarlama taktiği. Helio G100 ile Helio G100 Ultra arasında teknik özellik ya da performans farkı bulunmuyor. Bu işlemciye 6 ve 8 GB'lık RAM seçenekleri eşlik ediyor. Ancak biz bugün testlerimiz için 8 GB'lık modeli baz alacağız. Depolama tarafında ise yine pek çok kişi için yeterli olan 256 GB seçeneği karşımıza çıkıyor. En azından Türkiye'de 14 bin TL'ye satılan model için durum böyle.

Buna ek olarak mobil oyun deneyimini iyileştiren 120Hz tazeleme hızına sahip 6.77 inç AMOLED ekran ve yine uzun süre oyun oynamanızı sağlayabilecek 6000 mAh büyüklüğünde bir batarya yine Redmi Note 15'te mevcut. Üstelik söz konusu ekran 33W gibi kabul edilebilir bir hızla şarj olabiliyor. Kamera ve diğer özelliklere oyun performansı ile ilgisi olmadığı için değinmeyeceğim. Bunun için dilerseniz Redmi Note 15 özellikleri içeriğimize göz atabilirsiniz.

Redmi Note 15'in Oyun Performansı Nasıl?

Gördüğünüz üzere Redmi Note 15'in teknik özellikleri kağıt üzerinde mobil oyunlar yeterli. Peki pratikte durum nasıl? Bunun için Redmi Note 15'in PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, EA SPORTS FC Mobile gibi oyunlardaki performansına baktık. Peki durum ne?

Oyun Ortalama FPS Performans Durumu Önerilen Ayar PUBG Mobile 55-60 FPS Akıcı ve oynanabilir. Grafik ayarı düşük tutulduğunda performans daha stabil kalıyor. düşük / orta grafik Free Fire 50-60 FPS Genel olarak iyi. Ultra ayarda zaman zaman düşüş yaşansa da oynanışı ciddi şekilde bozmuyor. Standart grafik veya ultra grafik + gölge kapalı Call of Duty Mobile 35-45 FPS Sorunlu. Özellikle Battle Royale modunda takılma ve ani FPS düşüşleri hissediliyor. Düşük / orta grafik Blood Strike 80-100 FPS Oldukça akıcı. Redmi Note 15’in en iyi performans verdiği oyunlardan biri. Performans modu Delta Force 50-60 FPS Oynanabilir. Grafik kalitesi düşürüldüğünde daha dengeli bir deneyim sunuyor. Düşük grafik, yüksek FPS önceliği EA SPORTS FC Mobile Futbol 40-60 FPS Rahat oynanıyor. Futbol oyunlarında cihazın performansı yeterli seviyede. Orta / yüksek ayarlar CarX Street 20 FPS Zayıf. Oyun açılıyor ancak akıcı bir deneyim beklemek doğru olmaz. Minimum grafik GTA San Andreas Definitive 15 FPS Yetersiz. Kontrol ve akıcılık tarafında ciddi sorunlar yaşanıyor. Tavsiye edilmez

Tabloya baktığımızda Redmi Note 15’in özellikle PUBG Mobile, Free Fire, Blood Strike, Delta Force ve Asphalt gibi oyunlarda fiyatına göre kabul edilebilir bir performans sunduğunu görüyoruz. Ancak Call of Duty Mobile tarafında tablo çok parlak değil. Oyun açılıyor fakat özellikle Battle Royale modunda FPS düşüşleri ve takılmalar hissediliyor. CarX Street ve GTA San Andreas Definitive gibi daha ağır oyunlarda ise Redmi Note 15’in donanım yetersizlikleri kendini gösteriyor.

Redmi Note 15'in PUBG Mobile Performansı Nasıl?

Redmi Note 15’in PUBG Mobile performansı fiyatına göre başarılı görünüyor. Yapılan testlerde oyun, düşük ayarlarda 55-60 FPS bandında çalışabiliyor. Özellikle grafik kalitesini kısmayı kabul eden kullanıcılar için PUBG Mobile tarafında yeterli bir deneyim sunuyor. Grafik kalitesi artırıldıkça FPS doğal olarak düşüyor.

Redmi Note 15'in Free Fire Performansı Nasıl?

Free Fire tarafında Redmi Note 15 daha iyi bir performans sunuyor. Yapılan testlerde telefon, Free Fire’ı ultra grafik ayarında çalıştırabiliyor ancak FPS her zaman 60’a sabit kalmıyor. Zaman zaman 40-50 seviyelerine düşüş yaşansa da bu durum oynanışı ciddi şekilde bozmuyor. Daha stabil bir deneyim için standart grafik ayarlarını kullanmak ya da ultra grafik açıkken gölgeleri kapatmak sorunu çözüyor.

Redmi Note 15'in Call of Duty Mobile Performansı Nasıl?

Call of Duty Mobile, Redmi Note 15’in en çok zorlandığı oyunlardan biri. Yapılan testlerde oyun başlangıçta 60 FPS'i görse de stabil olarak bu seviyede kalmıyor. Özellikle Battle Royale modunda takılma ve ani FPS düşüşleri hissediliyor. Grafik ve FPS ayarları düşürüldüğünde performans biraz toparlanıyor ancak yine de tatmin edici bir seviyeye gelmiyor. Bu nedenle Call of Duty Mobile’ı rekabetçi şekilde oynayan kullanıcılar için Redmi Note 15 çok doğru bir tercih olmayabilir.

Redmi Note 15, GTA San Andreas, Fortnite ve Genshin Impact Gibi Oyunları Oynatır mı?

Redmi Note 15’i GTA San Andreas Definitive, Fortnite, Genshin Impact ve Wuthering Waves gibi ağır oyunlar için almak doğru olmaz. Yapılan testlerde telefonun özellikle Call of Duty Mobile tarafında bile zorlandığı görülüyor. Bu nedenle çok daha ağır oyunlarda yüksek ve stabil performans beklemek gerçekçi değil.

Bu noktada telefonun konumunu iyi anlamak gerekiyor. Redmi Note 15, uygun fiyatlı bir günlük kullanım telefonu. Hafif ve orta seviye oyunlarda iş görüyor ama ağır oyunlar için tasarlanmış bir cihaz değil.

Redmi Note 15'in Batarya Performansı Oyunlarda Nasıl?

Redmi Note 15’in en güçlü taraflarından biri batarya. 6.000 mAh kapasite, özellikle oyun oynayan kullanıcılar için ciddi avantaj sağlıyor. Yapılan testlerde 2 saatten uzun yoğun oyun kullanımından sonra bile bataryanın yüksek seviyede kalması dikkat çekiyor.

Elbette bu değer oyuna, ekran parlaklığına, bağlantı kalitesine ve kullanılan grafik ayarına göre değişir. Ancak genel tablo olumlu. Redmi Note 15, performans tarafında amiral gemisi seviyesinde olmasa da pil performansıyla sizi üzmeyecek bir telefon.

Redmi Note 15 Oyun Oynarken Isınıyor mu?

Yapılan oyun testlerinde Redmi Note 15’in sıcaklığı genellikle 37-38 derece seviyelerinde kalıyor. Bu değer, yoğun oyun kullanımı için kötü sayılmaz. Telefon özellikle PUBG Mobile ve Free Fire gibi oyunlarda aşırı ısınma sorunu yaşatmıyor.

Yine de Call of Duty Mobile gibi daha sorunlu çalışan oyunlarda performans dalgalanması hissediliyor. Isınma aslında o kadar da önemli bir sorun değil. Günümüzde çoğu telefon oyun oynamak gibi işlemciyi yük altında bırakan görevlerde ısınıyor. Redmi Note 15'in sorunu ise uygun fiyatlı bir telefon olduğu için bu ısıyı kontrol altına alan etkenlerin yetersiz olması.

Örneğin günümüzde orta sınıf ve amiral gemisi seviyede olan çoğu telefon ısıyı dağıtan metal çerçeve ile geliyor. Redmi Note 15 ise uygun fiyatlı bir telefon olduğu için ısı iletkenliği düşük plastik bir kasaya sahip. Ya da pahalı telefonlarda olan soğutma çözümlerine sahip değil. Bu nedenle sıcak havalarda çok uzun süren oyun seansları beklemek doğru olmaz. Özellikle de telefon şarjdayken.

Redmi Note 15 Oyun İçin Alınır mı?

Hayır, bana soracak olursanız Redmi Note 15, sadece oyun için alınacak bir telefon değil. Ancak bütçeniz kısıtlıysa ve benzer fiyat aralığında daha iyi telefon bulamazsanız Redmi Note 15 size çoğu oyunda yeterli bir performans sunacaktır. Sadece yeni indirdiğiniz oyunlarda grafik ayarları ile biraz oynamanız gerekecek. Yine de performans gerektiren oyunlarda kesinlikle beklentiniz olmasın.

Editörün Yorumu

Redmi Note 15’i 14 bin TL bandında değerlendirdiğimizde telefonun güçlü tarafı performanstan çok ekran ve batarya gibi görünüyor. 120Hz ekran, 6.000 mAh batarya ve stereo hoparlör günlük kullanımda önemli avantajlar sunuyor. Ancak bu telefonu sırf oyun için almak bana çok mantıklı gelmiyor.

Ben bu telefonu daha çok sosyal medyada gezen, günlük kullanımda üzmeyecek bir şey arayan ve arada oyun oynayan kullanıcılar için önerirdim. Eğer “ben sürekli telefonda oyun oynarım ve sık sık yeni oyunlar denerim” diyorsanız bu fiyat bandında bile daha güçlü işlemcili alternatiflere bakmak daha doğru olur.