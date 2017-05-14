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Calibre

Calibre

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 53,720
  • DOSYA BOYUTU 110 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Calibre
  • İndir

Calibre, e-kitaplarınızı farklı platformlarda ücretsiz olarak düzenleyip, eşitlemenizi sağlayan kullanışlı bir e-kitap yönetimi programıdır.

Can Çevrim
Can Çevrim -

Calibre, tüm e-kitap ihtiyaçlarınızı karşılayan, ücretsiz bir programdır. Calibre, tüm platformlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Linux, Mac OS X ve Windows platformlarında sorunsuz çalışır. Ayrıca Calibre ile tüm e-kitap okuyucu araçlarınızı eşitleyebilirsiniz. Calibre ile e-kitap formatları arasında dönüşüm yapabilir, e-kitaplarınızı da program üzerinden okuyabilirsiniz. Ayrıca;

  • Calibre tüm e-kitap koleksiyonunuzu sizin için düzenler. Kütüphanenizde kolayca değişiklik yapmanızı sağlar.
  • Calibre, e-kitaplarınızı bir çok formattan, bir çok formata dönüştürebilir. Aynı zamanda dönüştürücü araç, e-kitaplarınızın fontlarını değiştirebilir, ve kitaplarınızın bölüm haritalarını çıkarır.
  • İsterseniz çıkardığınız bölüm haritalarını e-kitabınızın başına ekleyebilirsiniz.
  • Eşleme esnasında eğer bilgisayarınızda veya taşınabilir cihazınızda bulunan e-kitaplar birden fazla formatta mevcut ise, Calibre otomatik olarak daha iyi olanı seçer. Eğer eşitlemek istediğiniz kitaplardan biri cihazınız ile uyumlu değilse, Calibre otomatik olarak formatını dönüştürür ve o şekilde cihazınıza eşitler.
  • Calibre, belirli bir haber kaynağındaki (RSS) tüm haberleri e-kitap şeklinde kaydedip cihazınıza eşitleyebilir. Bu sayede istediğiniz her yerde gazete okur gibi haberlerinizi okuyabilirsiniz.
  • Calibre, içinde çok gelişmiş bir e-kitap okuyucuya da sahiptir.
  • Kindle gibi okuyucuların çevrimiçi eşitleme özelliğini kullanarak tüm cihazlarınızda eşitleme sağlar. Ayrıca kitapları e-posta şeklinde gönderme özelliği sayesinde cep telefonunuz gibi günlük araçlarınızdan da arşivinize ulaşabilirsiniz.
  • CSS 3 biçim modülü için destekleme (Biçimlerin okuyucuda görülmesi, okuyucunun CSS 3 için olan desteğine bağlıdır.)
  • E-posta yoluyla paylaşım.
  • E-kitap görüntüleyicisi: Açılan resim görüntüleyicisinde görsellerin döndürülebilmesi.
  • Özel karakterleri ifade edebilen biçim için sistem araştırması
  • Tüm biçimlerin sisteme yerleştirilmesi için eklenen yeni biçim tarayıcısı.