Oldukça kapsamlı tasarlanan Calibre, e-kitap okuma ve yönetimi için hazırlanmış ücretsiz bir yazılımdır.

Can Çevrim - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Calibre, kapsamlı bir e-kitap yönetim uygulamasıdır.

Çok sayıda e-kitap formatını destekler.

E-kitap okuyucularla senkronizasyon sunar.

E-kitap okuyucu olmasının yanısıra çok kapsamlı bir yönetici olan Calibre ile e-kitap arşivinizi istediğiniz gibi kolayca düzenleyebileceksiniz. Format dönüştürücü olarak ta çalışan Calibre ile tüm e-kitap okuyucu araçlarınızı eşitleyebilirsiniz.

Calibre tüm e-kitap koleksiyonunuzu sizin için düzenleyebiliyor. Aynı zamanda kütüphanenizde kolayca değişiklik yapmanıza da olanak sağlıyor.

Bu değişikliklerin en göze çarpan tarafı, format dönüştürücü desteğidir. E-kitaplarınızı bir çok formattan bir çok formata dönüştürebilir, e-kitaplarınızın fontlarını değiştirebilir, ve kitaplarınızın bölüm haritalarını çıkarabilirsiniz.

Calibre İndir

İçerisinde oldukça gelişmiş bir e-kitap okuyucuya sahip olan Calibre, belirli bir haber kaynağındaki (RSS) tüm haberleri e-kitap şeklinde kaydedip cihazınıza eşitleyebilir. Bu sayede istediğiniz her yerde gazete okur gibi haberlerinizi okuyabilirsiniz.

Eşleme esnasında eğer bilgisayarınızda veya taşınabilir cihazınızda bulunan e-kitaplar birden fazla formatta mevcut ise, Calibre otomatik olarak daha iyi olanı seçer. Eğer eşitlemek istediğiniz kitaplardan biri cihazınız ile uyumlu değilse, Calibre otomatik olarak formatını dönüştürür ve o şekilde cihazınıza eşitler.

Siz de Calibre indirin ve kapsamlı bir okuma ve yönetim desteğine sahip olun!