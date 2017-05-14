Calibre
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 53,720
- DOSYA BOYUTU 110 MB
- Üretici Calibre
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Calibre, e-kitaplarınızı farklı platformlarda ücretsiz olarak düzenleyip, eşitlemenizi sağlayan kullanışlı bir e-kitap yönetimi programıdır.
Calibre, tüm e-kitap ihtiyaçlarınızı karşılayan, ücretsiz bir programdır. Calibre, tüm platformlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Linux, Mac OS X ve Windows platformlarında sorunsuz çalışır. Ayrıca Calibre ile tüm e-kitap okuyucu araçlarınızı eşitleyebilirsiniz. Calibre ile e-kitap formatları arasında dönüşüm yapabilir, e-kitaplarınızı da program üzerinden okuyabilirsiniz. Ayrıca;
- Calibre tüm e-kitap koleksiyonunuzu sizin için düzenler. Kütüphanenizde kolayca değişiklik yapmanızı sağlar.
- Calibre, e-kitaplarınızı bir çok formattan, bir çok formata dönüştürebilir. Aynı zamanda dönüştürücü araç, e-kitaplarınızın fontlarını değiştirebilir, ve kitaplarınızın bölüm haritalarını çıkarır.
- İsterseniz çıkardığınız bölüm haritalarını e-kitabınızın başına ekleyebilirsiniz.
- Eşleme esnasında eğer bilgisayarınızda veya taşınabilir cihazınızda bulunan e-kitaplar birden fazla formatta mevcut ise, Calibre otomatik olarak daha iyi olanı seçer. Eğer eşitlemek istediğiniz kitaplardan biri cihazınız ile uyumlu değilse, Calibre otomatik olarak formatını dönüştürür ve o şekilde cihazınıza eşitler.
- Calibre, belirli bir haber kaynağındaki (RSS) tüm haberleri e-kitap şeklinde kaydedip cihazınıza eşitleyebilir. Bu sayede istediğiniz her yerde gazete okur gibi haberlerinizi okuyabilirsiniz.
- Calibre, içinde çok gelişmiş bir e-kitap okuyucuya da sahiptir.
- Kindle gibi okuyucuların çevrimiçi eşitleme özelliğini kullanarak tüm cihazlarınızda eşitleme sağlar. Ayrıca kitapları e-posta şeklinde gönderme özelliği sayesinde cep telefonunuz gibi günlük araçlarınızdan da arşivinize ulaşabilirsiniz.
- CSS 3 biçim modülü için destekleme (Biçimlerin okuyucuda görülmesi, okuyucunun CSS 3 için olan desteğine bağlıdır.)
- E-posta yoluyla paylaşım.
- E-kitap görüntüleyicisi: Açılan resim görüntüleyicisinde görsellerin döndürülebilmesi.
- Özel karakterleri ifade edebilen biçim için sistem araştırması
- Tüm biçimlerin sisteme yerleştirilmesi için eklenen yeni biçim tarayıcısı.
Calibre
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,564
- DOSYA BOYUTU 327 MB
- Üretici Calibre
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Oldukça kapsamlı tasarlanan Calibre, e-kitap okuma ve yönetimi için hazırlanmış ücretsiz bir yazılımdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Calibre, kapsamlı bir e-kitap yönetim uygulamasıdır.
- Çok sayıda e-kitap formatını destekler.
- E-kitap okuyucularla senkronizasyon sunar.
E-kitap okuyucu olmasının yanısıra çok kapsamlı bir yönetici olan Calibre ile e-kitap arşivinizi istediğiniz gibi kolayca düzenleyebileceksiniz. Format dönüştürücü olarak ta çalışan Calibre ile tüm e-kitap okuyucu araçlarınızı eşitleyebilirsiniz.
Calibre tüm e-kitap koleksiyonunuzu sizin için düzenleyebiliyor. Aynı zamanda kütüphanenizde kolayca değişiklik yapmanıza da olanak sağlıyor.
Bu değişikliklerin en göze çarpan tarafı, format dönüştürücü desteğidir. E-kitaplarınızı bir çok formattan bir çok formata dönüştürebilir, e-kitaplarınızın fontlarını değiştirebilir, ve kitaplarınızın bölüm haritalarını çıkarabilirsiniz.
Calibre İndir
İçerisinde oldukça gelişmiş bir e-kitap okuyucuya sahip olan Calibre, belirli bir haber kaynağındaki (RSS) tüm haberleri e-kitap şeklinde kaydedip cihazınıza eşitleyebilir. Bu sayede istediğiniz her yerde gazete okur gibi haberlerinizi okuyabilirsiniz.
Eşleme esnasında eğer bilgisayarınızda veya taşınabilir cihazınızda bulunan e-kitaplar birden fazla formatta mevcut ise, Calibre otomatik olarak daha iyi olanı seçer. Eğer eşitlemek istediğiniz kitaplardan biri cihazınız ile uyumlu değilse, Calibre otomatik olarak formatını dönüştürür ve o şekilde cihazınıza eşitler.
Siz de Calibre indirin ve kapsamlı bir okuma ve yönetim desteğine sahip olun!
Sıkça Sorulan Sorular
Calibre nasıl bir uygulamadır?
Calibre, e-kitap koleksiyonlarını düzenlemek, okumak, dönüştürmek ve yönetmek için geliştirilmiş ücretsiz ve açık kaynaklı bir masaüstü uygulamasıdır.
Calibre ücretsiz mi?
Evet. Calibre tamamen ücretsizdir ve açık kaynak kodlu olarak dağıtılmaktadır.
Hangi e-kitap formatlarını destekliyor?
Calibre; EPUB, MOBI, PDF, AZW3, FB2, DOCX ve daha birçok yaygın e-kitap formatını destekler.
Format dönüştürme özelliği var mı?
Evet. Kullanıcılar e-kitaplarını farklı cihazlarla uyumlu hale getirmek için formatlar arasında dönüştürebilir.
Calibre ile e-kitap okuyabilir miyim?
Evet. Uygulama içerisinde yerleşik bir e-kitap görüntüleyici bulunur ve kitapları doğrudan okuyabilirsiniz.