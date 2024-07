Bütçenize Uygun En İyi E-Kitap Okuyucuları

Teknolojik gelişmeler sonucunda hayatımızın birçok alanı konforlu hale geldi. Çünkü çeşitli teknolojik cihazlar hayatımıza dahil oldu. Bu cihazlar arasında e-kitap okuyucularda yer alıyor.

Kitap okumayı keyifli hale getiren e-kitap okuyucular, kolay taşınabilirliği ve kullanımıyla dikkat çekiyor. Göz yorgunluğunun engellenmesi için mürekkep teknolojisiyle tasarlanan e-kitapların bütçeye uygun en iyilerini sizler için listeledik. İşte bütçenize uygunen iyi e-kitap okuyucuları!

En İyi 6 E-Kitap Okuyucu

Kobo Libra H2O

PocketBook Inkpad Color 3

Onyx Boox Tab Mini C

Onyx Boox Nova Air C

Kobo Forma E-Kitap Okuyucu

Era Color 7

1. Kobo Libra H2O

Bütçenize uygun en iyi e-kitap okuyucuları listemizin ilk sırasına Kobo Libra H2O ekleyebiliriz. Kobo Libra H2O’nin çok geniş e-kitap havuzu var. Aynı zamanda bu e-kitap okuyucusu üzerinden şu dosyaları rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz;

cbr

pdf

rtf

epub

cbz

txt

html

7 inç ekran boyutuna sahip bu e-kitap okuyucu, kullanıcılarının karşısına farklı depolama kapasiteleriyle çıkıyor. İşlevsel özellikleriyle dikkat çeken Kobo Libra H2O’nin ekranı yapısı çok kaliteli. Mavi ışık koruyuculu olarak tasarlanan e-kitap okuyucu, kütüphane arşivleriyle Google Play üzerinden farklı formatlarda kitap indirme olanağı sunuyor.

2. PocketBook Inkpad Color 3

En iyi e-kitap okuyucu 2024 listemizde yer alan PocketBook Inkpad Color 3, 7.8 inç ekrandan oluşuyor. Aynı zamanda bu ekran, Kaleido 3 renkli özellikli tasarlanmıştır. IPX8 sertifikasına sahip olan e-kitap okuyucu, suya dayanıklıdır. E-kitap okuyucunun üzerinde Türkçe dahil olmak üzere 42 yerleşik sözlük bulunuyor. PDF, HTML, TXT, ACSM gibi birçok belge formatını destekliyor.

3. Onyx Boox Tab Mini C

Onyx Boox Tab Mini C, 7,8” boyutunda Kaleido3 ekran teknolojisiyle geliştirildi. Bütçenize uygun en iyi e-kitap okuyucular arasındaki Onyx Boox Tab Mini C, Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Bu e-kitap okuyucu, üçüncü taraf uygulamaları destekliyor. Kavisli ve pürüzsüz kasası sayesinde okuyucuyu rahat şekilde tutabilirsiniz. Özellikle ergonomik yapısı seyahatlerde konforlu kullanım sunuyor.

4. Onyx Boox Nova Air C

En iyi e-kitap okuyucusu arayışı içerisinde olanlara Onyx Boox Nova Air C önerebiliriz. Onyx Boox Nova Air C, 7, 8 inç ekranlı olarak tasarlandı. On Cell Kaleido Plus teknolojili ekran, 4096 renkten oluşuyor. Sesli okuma özelliğinin yanında güçlü hoparlöre sahip. Kaliteli okuma deneyiminin yanı sıra yazma deneyimi de sunuyor.

Sekiz çekirdekli güçlü işlemcisiyle yüksek performans sunuyor. Onyx Boox Nova Air C gelişmiş özelliklere sahip olduğundan notların bulut sisteminden depolanıp başka cihazlarda görüntülenmesini sağlıyor. PDF, EPUB ve MOBI gibi birçok e-kitap formatlarını destekliyor.

5. Koba Forma

Bütçenize uygun en iyi e-kitap okuyucuları içerisindeki Koba Forma, 8 inç ekranlı olarak geliştirildi. Şık tasarımıyla kitap tutkunlarının dikkatini çeken cihaz, IPX8 sertifikasına sahip. Böylelikle 2 metre derinliğe kadar 60 dakika suda kalabiliyor.

1200 mah bataryası sayesinde şarjı uzun süre dayanıyor. Kaliteli malzemelerle tasarlanan e-kitap okuyucuda sayfa çevirme tuşları yer alıyor. Bu tuşlar sayesinde kullanıcı, e-kitap okuyucuyu dikey ve yatay kullanabilir.

6. Era Color 7

Bütçenize uygun en iyi e-kitap okuyucuları listemizin son sırasında Era Color 7 yer alıyor. Era Color 7, IPX 8 sertifikalı olarak geliştirildi. Bu özelliğinden dolayı suya dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. 7 inç boyutunda E-ink Kaleido ™ 3 teknolojili ekranla kullanıcılarının karşısına çıkıyor.