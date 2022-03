En İyi 7 E-Kitap Okuma Uygulaması

En iyi 7 e-kitap okuma programı için listemizi hazırlıyoruz! Gelişen teknolojiye ayak uyduran kitaplar ve çizgi romanlar, artık tümden dijital hale gelmeye başlıyorlar. Günümüzde çizgi roman okuyucularının büyük bir kısmı dijital kopyalara yönelmişken, ülkemizde yaygınlaşmasa da, yurtdışında e-kitaplar da büyük ilgi görüyorlar. Dijital kopyaların kaliteli olmasının yanı sıra bunları okuduğunuz harici uygulamaların da bir o kadar iyi olması gerekiyor. Bu sebeple kullandığınız uygulamayı iyi seçmeniz ve zevkinize göre olanı belirlemeniz değişmez bir şart olarak karşımıza çıkıyor. Peki en iyi e-kitap okuma programları neler?

Bu listemizle birlikte piyasada ücretsiz olarak bulunabilecek e-kitap okuyucuları derledik. Hepsinin ayrı ayrı muazzam özellikleri bulunuyor. Bunun için kendinize ve okuma alışkanlıklarınıza en uygun olanı tercih etmeniz de gerekiyor. Uygulamalar hakkında başlıklarının hemen altında küçük bilgiler vermiş olsak da, kendiniz denemeden size göre en iyisinin hangisi olduğunuz bilmeniz de çok mümkün görünmüyor. Bittabi uygulamaların başlıkları altında yer alan indirme butonlarına basarak, hepsini tek tek edinebilir ve bir süre kullandıktan sonra en iyi kararı verebilirsiniz. İşte bize göre en iyi 7 e-kitap okuyucusu:

Sumatra

Çoğu kişinin en sevdiği e-kitap okuyucusu olan Sumatra, kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. Elinizdeki e-kitapları sadece birkaç tıkla birlikte uygulama üzerinden açabiliyor ve hemen okumaya başlayabiliyorsunuz. Ayrıca Sumatra'nın arayüzü, normal kitap dokusuna çok yakın olduğu için, beyaz fonlu diğer alternatiflerine nazaran gözleri daha az yoruyor ve okuma zevkinizi bir hayli arttırabiliyor.

Ayrıca programı sisteminizde ön tanımlı PDF okuyucusu olarak yaptığınızda sisteminizde daha önceden bulunan diğer PDF okuyucularını bilgisayarınızdan kaldırmanıza gerek kalmıyor. Ancak web tarayıcınız ile bir PDF linkini tıkladığınızda onu ön belleğe yükleyip, tarayıcada açma zahmetinden kurtulmuş oluyorsunuz. Programın taşınabilir olması sebebiyle USB bellekte taşıyarak istediğiniz bilgisayarda kullanabilirsiniz.

Icecream

Icecream de yine arayüzüyle dikkat çeken uygulamalardan bir tanesi. Sade ve kolay kullanılabilir bir arayüze sahip olan Icecream, kendisini tamamen okumaya odaklamış durumda. Elinizdeki e-kitapları uygulama üzerinde açtıktan sonra istediğiniz kadar okuyabiliyor ve Icecream'e tekrar döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Kitapvari arka fonuyla birlikte tasnif kısmının da bir hayli güzel olmasıyla tercih edilebilir uygulamalardan bir tanesi olarak kullanıcılarıyla buluşuyor.

EPUB, MOBI, FB2, PDF ve diğer popüler e-kitap formatlarının hepsini destekleyen Icecream Ebook Reader, bilgisayarınız üzerinde kendi dijital kütüphanenizi kurabilme şansı sunuyor. Bir çok özelliğe sahip olan uygulamanın en belirgin ve öne çıkan özellikleri ise sayfa çevirme, yer imi kullanımı, kütüphanenizde arama yapabilme ve kitapları okuma takibi. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi olan kitap okuma takibi sayesinde hangi kitapları bitirdiğinizi ve hangilerinin neresinde kaldığınızı kolayca görüntüleyebiliyorsunuz.

Calibre

Calibre, bir e-kitap okuyucusu olmaktan ziyade size e-kitap konusunda tam bir çözüm sunuyor. Uygulama üzerinde kitap okuyabildiğiniz gibi elinizdeki kitapların formatlarını da değiştirebiliyorsunuz. Değiştirdiğiniz formatları sonrasında başka e-kitap okuyucu platformlarına da aktarabiliyorsunuz. Bunlarla birlikte uygulama üzerinden yeni kitaplar satın almanız da mümkün. Arattığınız bir kitabın en uygununun nerede olduğunu uygulama size gösteriyor. Ardından kitabı buradan satın alıp, hemen okumaya başlayabiliyorsunuz.

Calibre'ye en son eklenen bir özellikle birlikte, artık kitap ve e-kitap dünyasına dair en yeni haberleri de yine bu uygulama üzerinden takip etmeniz mümkün olabiliyor. Calibre, tüm platformlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Linux, Mac OS X ve Windows platformlarında sorunsuz çalışır. Ayrıca Calibre ile tüm e-kitap okuyucu araçlarınızı eşitleyebilirsiniz. Calibre ile e-kitap formatları arasında dönüşüm yapabilir, e-kitaplarınızı da program üzerinden okuyabilirsiniz.

FBReader

Yine basit arayüzü ve kullanımı ile dikkat çeken bir uygulamayla daha karşı karşıyayız. FBReader'ın makyaj tarafıyla kullanıcılarını çekme gibi bir derdi yok. Kolay kullanımı ve düşük boyutuyla hemen kullanılmaya hazır. Desteklediği formatlarla birlikte, metinler için hazırlanmış neredeyse her uzantıyı destekleyen FBReader, herhangi bir şey okumak istediğinizde hemen yardımınıza yetişiyor.

Tüm bunlarla birlikte uygulamanın en kullanışlı yanlarından bir tanesi, başka bulut sunucular ile programı entegre edebilmenizdir. Böylece Google Drive gibi alanlarda sakladığınız e-kitaplarınızı kolayca FBReader üzerinden açabilme şansı yakalayabilmektesiniz. E-kitap ile birlikte çizgi roman okumanızı da sağlayan program, halihazırda kullanılabilir programlar arasında en beğenileni ve tercih edileni olarak karşımızda durmaktadır.

Bibliovore

Windows Store üzerinden edinebileceğiniz (hemen aşağıdaki indir butonuna basarak da ulaşabilirsiniz) bu uygulama, klasik bir e-kitap okuyucu ve birçok farklı uzantıyı destekliyor. En dikkat çekici özelliği ise One Drive ile birlikte çalışabilmesi. Windows Store üzerinden edinebilmesi sebebiyle Microsoft'un bulut sunucu hizmeti ile tam bir ortaklık halinde çalışıyor ve bu sunucular üzerinde tuttuğunuz herhangi bir kitap varsa anında size gösterebiliyor. Keza uygulama üzerinden kitaplarınızı derli toplu halde One Drive'a atabiliyorsunuz ve istediğiniz zaman buradan görüntüleyebiliyorsunuz.

Bibliovore, e-Pub formatının yanı sıra PDF formatını da okumasıyla ön plana çıkıyor. Böylece bütün türleri bir arada okuyarak, program fazlalığından arınmış oluyorsunuz. Ayrıca uygulamanın en dikkat çekici özelliği One Drive entegrasyonu. Windows Store üzerinden edinilebilmesinden ötürü, Bibliovore ve One Drive'ı birbirine bağlayabiliyorsunuz. Böylece satın aldığınız e-kitapları, One Drive üzerinde saklayarak, kaybolmasını engelleyebilirsiniz.

Bookviser

Bookviser, bir e-kitap okuyucunun yapabileceği her şey yapıyor. Desteklediği ePub, html, fb2, uzw3 gibi farklı uzantılarla birlikte, birçok farklı kitabı tek bir yerde okumanıza yardımcı oluyor. En dikkat çeken özelliği ise yine arayüzü. Fakat diğer uygulamalardan farklı olarak Bookviser size tam bir kitap görünüşü sunuyor. Okuduğunuz yazılar kitapların üzerine yazılmış değişlde geliyor ve sayfaları çevirdiğinizde, gerçekten bir kitabı çevirdiğinizi hissedebiliyorsunuz.

Cover

Bu uygulama diğerlerine nazaran odak noktasına çizgi romanları koymuş durumda. CBZ/ZIP, CBR/RAR, 7Z/CB7, CBT, PDF, EPUB gibi metin formatlarının yanı sıra JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP gibi fotoğraf uzantılarını da gösterebilen Cover, birçok işinizi aynı anda görebiliyor ve farklı işler için de kullanılabiliyor. Tüm bunlarla birlikte One Drive ve Google Drive desteği sunmasıyla da bilgisayar üzerinde çizgi roman ya da e-kitap depolama işini bir hayli kolaylaştırıyor.

Dropbox ve One Drive desteği sunan program, böylelikle çizgi romanlarınızı bulut sunucularda saklamanızı ya da burada tuttuğunuz romanları hemen görüntülemenizi sağlıyor. Çizgi roman okuyucularının isteyebileceği onlarca farklı özellik sunan Cover, e-kitap okumak isteyenler için de en iyi uygulamalardan bir tanesi olarak mağazalardaki yerini alıyor.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement, PDF formatındaki belgeler üzerinde detaylıca çalışmamıza izin veren ücretsiz olarak kullanabildiğimiz ufak boyutlu olmasına karşın oldukça işlevsel bir program olarak karşımıza çıkıyor. PDF dosyasında yapılabilecek tüm işleri kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Özellikle iş kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı PDF formatındaki dosyaları düzenleme, dönüştürme, oluşturma, şifreyle koruma ve imzalama kısacası ihtiyaç duyulabilecek tüm işleri tek bir program altında görmeye alışkın değiliz.

PDF dosyalarında söz konusu işlemleri yapabileceğiniz ücretli ve ücretsiz onlarca program mevcut ancak hiçbiri Wondershare PDFelement kadar her seviye kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği basitlikte değil ve bu kadar fazla seçeneği bir arada sunmuyor. İlk bakışta Microsoft Office programını andıran olabildiğince sade tasarlanmış kullanıcı arayüzüne sahip olan Wondershare PDFelement, PDF dosyası oluşturma, PDF dosyasını düzenleme, PDF dosyalarını birleştirme ve PDF dosyasını dönüştürme olmak üzere en çok ihtiyaç duyulan 4 seçeneği sunan başlangıç ekranı ile bizleri karşılıyor.

