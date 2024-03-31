Spotify’da Sesli Kitap Nasıl Dinlenir?

İsveç merkezli müzik veri akışı servisi olan Spotify’da herkesin ulaşabileceği 350.000’in üzerinde sesli kitap yer alıyor. 2022 yılının sonlarına doğru Birleşik Krallık’ta bu sesli kitap uygulaması sunuldu. Yalnız şu an için Spotify’da sesli kitap dinleme özelliği belirli yerlerde kullanılabiliyor.

Yeni Zelanda, ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve İrlanda’da Spotify’in sesli kitap özelliğinden yararlanılıyor. İlerleyen zamanlarda bu özelliğin Türkiye’de dahil birçok yerde kullanıma açılması bekleniyor. Türkiye’de özellik kullanıma sunulduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz.

Spotify’da Sesli Kitap Dinleme

Spotify sesli kitap dinleme işlemi için öncelikle platformdan kitapları bulup satın almanız gerekiyor. Aynı zamanda Spotify’da ücretsiz şekilde sesli kitapta dinlenebiliyor. Yalnız bunun için Spotify üzerinde abonelik oluşturmanız gerekiyor.

Spotify’de sesli kitapları bulmak için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak uygulamaya giriş yapılır.

Uygulamanın ana ekranı üzerinden “Arama” butonuna tıklanır.

Ekrana yansıyan “Sesli Kitaplar” butonu seçilir.

Yukarıdaki adımdan sonra kişinin karşısına birçok kitap seçeneği çıkacak dilediğini seçip üzerine tıklayabilir.

Spotify’de sesli kitap satın alma işlemi içinde aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor;

Öncelikle Spotify’deki oturum açılır.

Ekranın sol kısmında arama seçeneği yer alıyor ona tıklayarak diğer adıma geçiniz.

Yukarıdaki adımın ardından ekrana “kişisel gelişim”, “ilk fantastik sesli kitaplar” vb. birçok kategorinin olduğu “Sesli Kitaplar” butonu yansıyacak.

Ekranın solundaki arama kısmına kitap ismi girilerek platformda olup olmadığına bakılabilir.

Arama çubuğunun altında konumlanan etiket seçilerek çıkacak sonuçlar sadece “sesli kitaplar” şeklinde filtrelenebilir.

Herhangi bir tane sesli kitap seçip üzerine tıklayıp “Satın Al” butonu seçilmelidir.

Sesli kitaplarda aynı müziklerde olduğu gibi indirilip çevrimdışıyken de dinlenebilir. Sesli kitaplar sadece Spotify web uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Ancak satın alınan sesli kitaplar masaüstü ve mobil cihazlarda dinlenilebilir.

Spotify’de sesli kitapları bulup satın aldıktan sonra dinlemek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz;

Spotify uygulaması üzerinden “Kitaplık” alanına gidilir.

“Sesli Kitaplar” sekmesine tıklanarak kitap seçimi yapılır.

Seçilen kitap, “Oynat” butonuna tıklandıktan sonra dinlenebilir.

Spotify’da Ücretsiz Kitap Nasıl Dinlenir?

Spotify’da ücretsiz kitap dinlemek için yukarıda belirtildiği üzere platforma abone olmanız gerekiyor. Spotify Premium aboneleri, aynı podcast ve müzikleri dinledikleri gibi kitapları da reklamsız dinleyebilir.

Spotify Premium kullanıcıları, ücretsiz olarak sesli kitapları ayda 15 saat dinleyebilirler. Bu 15 saatlik süre tamamladıktan sonra başka hak verilmiyor. Yalnız yeni aya giriş yapıldığında tekrar 15 saatlik sesli kitap dinleme hakkı kazanabilirsiniz.

Eğer yeni ayı beklemek istemiyorsanız 10 saatlik hak satın alabilirsiniz. Aynı zamanda telif hakkı olmayan kitaplar yalnızca ücretsiz dinlenebiliyor.