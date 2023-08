Çanak Okey Plus APK

Çanak Okey Plus APK, milyonların oynadığı sosyal bir okey oyunudur.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çanak Okey Plus APK eğer boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil okey oyunudur. Facebook'ta 1 milyondan fazla kişinin oynadığı Çanak Okey Plus artık mobil platformda milyonlara ulaşıyor. Facebook platformunu kasıp kavuran ve günümüzde hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam edilen başarılı oyun, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile başarılı bir gidişat sunuyor. Yepyeni özellikler ile kullanıcılarına sürekli yeni içerikler sunan başarılı oyun, kaliteli grafik açılarına sahip.

Çanak Okey Plus APK İndir

Çanak Okey Plus APK, android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir okey oyunu olan Çanak Okey Plus ülkemizde oldukça sevilen bir masa oyunu olan okeyi mobil cihazlarımıza taşıyor ve okey keyfini nerde olursak olalım cep telefonlarımızda veya tabletlerimizde yaşama imkanı veriyor. Aile ve arkadaş toplantılarında büyük bir eğlence kaynağı olan okeyi Çanak Okey Plus güzel bir şekilde Android cihazlarımıza aktarmayı başarıyor.

Çanak Okey Plus Özellikleri

1 milyondan fazla gerçek oyuncu,

Ses efektleri,

Sohbet edebilme imkanı,

Android ve iOS sürüm,

Ücretsiz,

Renkli içerikler,

Çanak Okey Plus APK'da oyuncular oyuna bir misafir olarak veya Facebook hesaplarını kullanarak girebiliyorlar. Oyuna giriş yaptıktan sonra farklı seviyelerden oyuncuların toplandığı odalara katılabiliyorsunuz veya kendi masanızı açabiliyorsunuz. 3G, Edge veya WiFi bağlantısı üzerinden oynanan oyunda diğer oyuncularla eşleşerek gerçek rakiplere karşı okey oynayabilmektesiniz. Eğer sadece arkadaşlarınızla okey oynamak isterseniz Çanak Okey Plus'a Facebook hesabınızla girebilir ve Facebook arkadaşlarınızı oyuna davet edebilirsiniz.

Çanak Okey Plus okey oynarken sohbet etmenize de izin veriyor. Çanak Okey Plus oynarken arka planda müzik dinlemek isterseniz uygulama içerisinde dinlemek istediğiniz şarkıları seçebilir ve oyun oynarken bu şarkıların oynatılmasını sağlayabilirsiniz.