Disney Plus Hesap Silme Nasıl Yapılır?

2019 yılında piyasaya çıkan ve yakın zamanda Türkiye'de de hizmet veren Disney Plus, birçok kategoride içerik sunuyor Marvel filmlerini seven izleyiciler özellikle Disney Plus almakta, Ayrıca birçok Türk yapımı da Disney Plus'ta bulunmakta. ancak bazı izleyiciler platformda yeterli içerik olmadığını düşünüyor ve Disney Plus hesabını silmek istiyor Peki, Disney Plus hesabı nasıl kapatılır? Gelin birlikte bakalım.

Disney Plus hesabı nasıl silinir?

İlk olarak Disney Plus hesabınızda oturum açın.

hesabınızda oturum açın. Profil kısmına gelin.

Hesap kısmına tıklayın.

Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Hesabı sil seçeneğine tıklayın.

E-posta adresinizi girin.

Devam et seçeneğine tıklayın.

Disney Plus şifrenizi girin ve oturum açın.

Devam et seçeneğine tıklayın.

Kayıtlı olan e-posta adresinize gidin.

Disney Plus'tan gelen e-posta'yı açın.

6 haneli doğrulama kodunu kopyalayın.

Disney Plus a geri dönün.

6 haneli doğrulama kodunu ilgili yere yapıştırın.

Sil seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Disney Plus hesabınızı silmenize rağmen üyeliğimiz halen geçerli olabilir bu nedenle Disney Plus hesabınızı silmeden önce Disney Plus üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir. Çünkü, hesap silme işlemi Disney Plus üyeliğinizi iptal ettiğiniz anlamına gelmez üyeliğiniz iptal etmek istiyorsanız aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

Disney Plus üyeliği iptal etme nasıl yapılır?

Disney Plus hesabınızda oturum açın.

Profil kısmına gelin.

Hesap bölümünü seçin.

Üyelik bölümüne gelin.

Disney Plus üyeliğinizi seçin.

Üyeliği iptal et seçeneğine tıklayın.

Disney Plus üyeliğinizi neden iptal ettiğinizi belirtin. ( İsteğinize bağlı olarak anketi doldurabilirsiniz)

İptal işlemini tamamlayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Disney Plus üyeliğiniz iptal ettikten sonra hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz ancak Disney Plus üyeliğiniz halen geçerli ise fatura gününe kadar hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Disney Plus da birçok içerik bulunmasına rağmen bazı kullanıcılar Netflix izlemeyi tercih ediyor kimi kullanıcılar ise National Geographic veya Marvel filmlerini izlemek için Disney Plus'ı bir vazgeçilmez olarak görüyor.

Marvel, National Geographic, Star Wars ve birçok yapımın olduğu filmi veya diziyi Disney Plus'tan izleyebiliyorsunuz. Ülkemizde çok kısa bir süre önce giriş yapan Disney Plus Kimileri tarafından beğenirse dahi Kimileri tarafından pek beğenilmemek de ancak yine de Disney Plus'a bir göz atmak istiyorsanız en iyi Disney Plus dizileri , Disney Plus'ta mutlaka izlenmesi gereken filmler adlı içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Disney Plus hesabı nasıl kapatılır Disney Plus üyeliği nasıl iptal edilir öğrenmiş olduk. Peki, Sizler Disney Plus kullanıyor musunuz, netflix mi tercih ediyorsunuz yoksa Disney Plus mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.