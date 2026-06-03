ChillHub Launcher APK

ChillHub, açık kaynak kodlu yapısı, minimalist tasarımı ve akıcı geçişleriyle televizyonunuza kayıp performansını geri kazandıran modern bir arayüz alternatifidir.

Yiğit Can Polat - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler İçerisinde hazır gelen 11 farklı tema koleksiyonunu, 10 farklı bulanıklık seviyesi ve kaplama tarzıyla birleştirerek tamamen kendinize ait bir görsel düzen oluşturabilirsiniz.

Televizyondaki uygulamalarınızı kullanım sıklığınıza göre otomatik olarak en üste taşıyabilir, alfabetik dizebilir veya hiç kullanmadıklarınızı tamamen gizleyerek kalabalığı önleyebilirsiniz.

Desteklenen dijital platformlarda kaldığınız yerdeki içerikleri ana ekrandaki üst rafa taşıyarak tek tıkla izlemeye devam etmenizi sağlar.

Televizyonu her açtığımızda karşımıza çıkan o bitmek bilmeyen sponsorlu içerikler, zorunlu reklamlar ve göz yoran arayüz kalabalığı, Android TV veya Google TV deneyimini bir noktadan sonra gerçekten çekilmez hale getiriyor. Bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan ChillHub, tam olarak bu karmaşadan kurtulmak isteyenler için ilaç gibi gelecek modern bir alternatif başlatıcı (launcher). Uygulamanın temel amacı, cihazı ilk açtığınız an karşılaştığınız o kaotik yapıyı tamamen temizleyip yerine sade, hızlı ve gözü yormayan bir arayüz getirmek. Üstelik bunu yaparken araya hiçbir şekilde reklam sıkıştırmıyor ve tamamen sizin kontrolünüzde olan bir alan sunuyor.

ChillHub İndir

Uygulamayı televizyonunuza kurup varsayılan yaptığınızda, kumandayla menüler arasında gezinmenin ne kadar akıcı hale geldiğini fark ediyorsunuz. Alt tarafta en sık kullandığınız 6 uygulamayı sabitleyebileceğiniz geniş bir dock alanı, üstte ise tüm kütüphanenizi görebileceğiniz temiz bir ızgara yapısı yer alıyor. Sistemde ince ayar yaparken dikkat etmeniz gereken bazı teknik detaylar da var; örneğin favori uygulamalarınıza özel simgeler atamak isterseniz, bunu görselin doğrudan URL adresini girerek yapıyorsunuz. Kumandayla URL yazmak ilk başta biraz uğraştırıcı gelse de arayüzü tamamen kişiselleştirmek adına harika bir özgürlük. Bunun yanında, Android’in kendi WatchNext API altyapısını tam uyumlu kullandığı için farklı platformlarda yarım bıraktığınız dizi veya filmleri, uygulamaların içine tek tek girmeden doğrudan ana ekrandan görebiliyorsunuz.

Android TV cihazınızın arayüzünü baştan aşağı sadeleştirmek, gereksiz arka plan yüklerinden kurtulmak ve televizyonunuza modern bir hava katmak istiyorsanız ChillHub kesinlikle denemeniz gereken bir alternatif. Reklamsız, akıcı ve performans odaklı bir akıllı TV deneyimi için uygulamayı hemen indirebilirsiniz.

ChillHub Launcher Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Android 7.0 ve üzeri tüm sürümler.

Uyumlu Cihazlar: Android TV kutuları, Google TV cihazları, akıllı televizyonlar ve dışarıdan yükleme (sideload) yöntemiyle Fire TV.

Gelişmiş Seçenekler: Uygulama gruplama (Klasör oluşturma), özelleştirilebilir minimal saat/tarih başlığı ve anlık Wi-Fi/Ethernet durum göstergesi.