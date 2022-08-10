En İyi Android TV Box Önerileri - 2022

Android TV Box, sabit yayın akışlarından bağımsız olarak televizyondaki içerikleri izlemek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte yayıncılık sektörü önemli ölçüde gelişti. Bu durumla birlikte akıllı tv dönüştürücü gibi cihazların ortaya çıktı. Artık televizyon izleyicileri istedikleri zaman diliminde diledikleri içerikleri açıp izleyebilme şansına sahipler. Kullanıcılar, Android TV Box’ler ile istedikleri platformlara kolayca erişebiliyorlar. Medya oynatıcısı şeklinde ifade edebileceğimiz Android tabanlı TV Box’ler, televizyonlara kabloyla bağlanıyor. Böylelikle cihaz sayesinde televizyonların fonksiyonelliği artmış oluyor. Kullanıcı televizyonu akıllı televizyon gibi kullanmaya başlıyor.

En İyi Android TV Box Önerileri

Gomax H96 Max

Wellbox H3 Android TV Box

Goldmaster SmartBox

Xiaomi Mi Box S Android TV Box

Apple TV

NVIDIA SHIELD TV Pro

Xiaomi Mi TV Stick TV Box

GoldMaster Netta 2 Pro

Techstorm I96 Pro

Multibox Fundroid 9 Android TV Box

Gomax H96 Max

Bağlantı noktaları: USB, Wi-Fi, HDMI

İşletim sistemi: Android 10.0

En iyi Android TV Box önerileri içinde yer alan Gomax H96 Max, yüksek performanslı işlemciden oluşur. Cihazın işlemcisi güçlü olduğu için 4K videoları kolayca oynatılabiliyor. Gomax H96 Max, LCD monitöre ya da geleneksel bir TV’ye bağlanabilir. TV ve LCD monitörlere bağlandığında multimedya merkezi haline gelir.

Wellbox H3 Android TV Box

Bağlantı noktaları: Wi-Fi, USB, HDMI

İşletim Sistemi: Android 10.0

Wellbox H3 Android TV Box hem fiyat hem de performans açısından değerlendirildiğinde kullanışlı bir üründür. Wellbox H3 Android TV Box, 4K çözünürlüklüdür. Kurulum ve kullanım anlamında çok avantajlı ürün olduğunu söyleyebiliriz. Her çeşit görüntü ve sesi desteklemesi ürünün en önemli özelliğidir. Aynı zamanda cihaz, hızlı veri aktarımıyla da dikkat çekiyor.

Goldmaster SmartBox

İşletim sistemi: Android 9.0

Bağlantı noktaları: Wi-Fi, HDMI, Bluetooth, Ethernet

Goldmaster SmartBox cihazının görüntü sistemleri çok kalitelidir. Cihaz klasik, sade şekilde tasarlanmıştır. Güçlü donanımının yanında kaliteli medya oynatışıyla da dikkat çekiyor. Görüntü açısından da yüksek performansıyla kullanıcılarından tam not alıyor.

Xiaomi Mi Box S Android TV Box

Bağlantı noktaları: Wi- Fi, USB, Bluetooth, HDMI

İşletim sistemi: Android 8.1

Akıllı tv dönüştürücü modelleri içerisinde hızlı işlemcisiyle Xiaomi Mi Box S Android TV Box dikkat çekiyor. Kaliteli grafik özellikleri ve 4K desteğiyle cihaz kullanıcılarına iyi bir medya oynatıcısı deneyimi yaşatmaktadır.

Apple TV

Bağlantı noktaları: Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB

İşletim sistemi: BSD, Unix benzeri

Apple TV, ufak ve zarif bir tasarıma sahiptir. Görüntüsünün yanında sunduğu özelliklerle de dikkat çekiyor. 32 GB ve 64 GB şeklinde dahili depolama alanları mevcuttur. Cihaz aynı zamanda Apple G11P MP4 grafik işlemcisinden oluşuyor. 4K UHD çözünürlüklü cihaz, 60 Hz FPS hızında performansla dikkat çekiyor.

NVIDIA SHIELD TV Pro

Bağlantı noktaları: Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

İşletim sistemi: Android 9.0

NVIDIA SHIELD TV Pro; donanım ve tasarım açısından çok iddialı cihazdır. 3 GB DDR3 RAM ve 16 GB dahili depolama alanından oluşmaktadır. Grafik işlemcisinde NVIDIA Maxwell 256 yer alıyor. 4K UHD çözünürlüklü cihazın 60 FPS değeri vardır.

Xiaomi Mi TV Stick TV Box

Bağlantı noktaları: Wi- Fi, USB, HDMI

İşletim sistemi: Android 9.0

Xiaomi Mi TV Stick TV Box, ufak flask disk boyutunda tasarlanmıştır. Yalnızca 28, 5 gram ağırlığındaki cihazı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Cihazın kumandası mouse şeklinde de kullanılıyor. Dahili Chromecast sayesinde kullanıcı dilediği içerikleri ve videoları cihazdan ekrana yansıtabilir. Kumanda bazı uygulamalara doğrudan bağlantıyı sağlayan özel tuşlardan oluşmuştur.

GoldMaster Netta 2 Pro

Bağlantı noktaları: HDMI, USB, TF Card

İşletim sistemi: Android 9.0

GoldMaster Netta 2 Pro ile normal televizyon kolayca akıllı hale getirilebilir. Yüksek performans ve hıza sahiptir. Zengin kullanıcı deneyimiyle en iyi Android tv box önerileri listesi içinde mutlaka yer alması gerekiyor. Güçlü işlemci kapasitesinin yanında kod çözme yeteneğiyle tasarlanmıştır.

Techstorm I96 Pro

Bağlantı noktaları: HDMI, USB, TF Card

İşletim sistemi: Android 10.0

Techstorm I96 Pro, Android Box çeşitleri arasında yeni nesil modellerdendir. 64 GB hafızalı cihaz, 4GB RAM olarak tasarlanmıştır. Full HD 1080p çözünürlüklü dizayn edilmiştir. Techstorm I96 Pro’nun tek eksik yönü kumandasında sesli komut olmamasıdır.

Multibox Fundroid 9 Android TV Box

Bağlantı noktaları: Wi-Fi, HDMI, USB, Bluetooth

İşletim sistemi: Android 9.0

Multibox Fundroid 9 Android TV Box içinde Miracast isimli görüntü aktarıcı uygulama vardır. Miracast aracılığıyla kolayca cep telefonu içindeki görüntüler televizyon ekranına aktarılır. Fiyatıyla işletim sistemi karşılaştırıldığında kullanıcı dostu bir cihaz diyebiliriz.

Yazımızda en iyi Android tv box modellerinden bahsettik. Peki sizin listede mutlaka olması gerek dediğiniz bir Android tv box modeli var mı? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorum kısmında belirtebilirsiniz.