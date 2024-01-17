MacBook'u TV'ye Bağlama Nasıl Yapılır?

Bir Mac‘i televizyona bağlamak, dünya çapındaki ağa çok daha büyük bir ekranda erişmenizi sağlayabiliyor. Ayrıca, Mac ile bir TV kullanmak, size ikinci bir monitör imkânı vererek, iş veya oyun oynamayı daha üretken ve eğlenceli hale getirebiliyor.

MacBook'u TV'ye Bağlama Yöntemleri

Mac‘iniz TV ekranına bağlamak için iki farklı yol bulunuyor. Eğer TV'niz akıllı ise Mac'iniz kablosuz bir şekilde de uygulama aracığıyla bağlanabiliyor.

Yazımızın devamında, bu iki yöntemle Macbook'unuzu TV'ye nasıl bağlayacağınızı sizin için adım adım anlattık.

1. Mac’i, Kabloyla TV’ye Bağlama

HDMI çıkışı olan bir Macbook‘unuz varsa, en yeni TV‘lere bağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

Bilgisayarın çıkışını, TV‘deki bir video girişine bağlayın.

Mac‘inizde Apple logosuna, ardından Sistem Tercihleri menüsüne ve sonrasında Ekranlar seçeneğine tıklayın.

Görünen pencerede, görüntü için varsayılan seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

Görüntü için varsayılan seçeneğini seçerek Mac‘inizin, monitörünüz için en iyi ayarları bulmasını sağlayın.

Çoğu HD çözünürlüklü TV, HDMI kablosu aracılığıyla bir Mac‘ten ses aktarımını da alabilir. Ses aktarımını etkinleştirmek için Mac’inizde Apple logosuna, Sistem Tercihleri menüsüne tıklayın, ardından Ses seçeneğine tıklayın ve Mac’inizi bağladığınız TV‘yi seçin.

2. Mac, Akıllı TV’ye Kablosuz Bağlama

Yeni nesil Mac‘ler ve Apple TV‘ler, ekran yansıtmayı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Aşağıdaki adımları izleyerek basitçe bunu da gerçekleştirebilirsiniz.

TV‘yi ve Apple TV‘yi açın.

Daha sonra, Mac‘te Apple logosuna, ardından Sistem Tercihleri menüsüne tıklayın, ardından Ekranlar seçeneğine tıklayın.

Son olarak AirPlay Display görev çubuğundan, bağlanmak istediğiniz TV‘yi seçin.

Bir Mac‘i, Apple TV olmadan diğer akıllı TV‘lere yansıtmak için, o TV markasının ürünlerinde çalışacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş bir görüntü yansıtma uygulaması edinmeniz gerekir.

Google’da arama yaparak Mac‘inizden, hemen hemen her marka akıllı TV‘ye görüntü yansıtmak için kullanabileceğiniz uygulamayı bulabilirsiniz.

Bu yazımızda, Macbook'unuzu farklı yöntemlerle TV`inize kolay bir şekilde nasıl bağlayabileceğinizi açıkladık.