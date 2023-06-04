Android Telefon Hızlandırma Yöntemleri Nelerdir?

Android telefon hızlandırma işlemi, çoğu kullanıcı tarafından en fazla merak edilen konuların başında geliyor çünkü Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra performans kaybı yaşanabiliyor.

Telefonların bir süre sonra daha düşük performans sergilemesi, kullanım deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. Performans kaybına yol açan birden fazla neden bulunuyor. Buna örnek olarak depolama alanında yeterli miktarda boş alanın olmaması ve cihazda kullanılmayan pek çok uygulamanın yer almasını gösterebiliriz.

Android telefonun performansını artırma işlemi için çeşitli yöntemler yer alıyor. Peki, Android telefon nasıl hızlandırılır? Eğer sizin de telefonunuzda can sıkıcı problem yaşanıyorsa aşağıda bulunan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Android Telefon Hızlandırma Yöntemleri

Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Depolama alanında yer açın.

Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın.

Önbelleği temizleyin.

Telefonu güncelleyin.

Uygulamaları güncelleyin.

Uygulamaların lite sürümünü kullanın.

İhtiyacınız olmayan Widget'ları kaldırın.

Farklı bir launcher kullanın.

Virüs taraması yapın.

Telefonu sıfırlayın.

Yukarıda Android telefonun hızını artırma yöntemleri yer alıyor. Listede yer alan ipuçlarının ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Akıllı Telefonu Yeniden Başlatın

Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi Android telefonlarda da düzenli olarak yeniden başlatma işlemini yapmak performans açısından önemlidir. Bu yöntem her ne kadar basit olsa da cihazlarda yaşanan performans sorununun düzelmesine yardım eder.

Depolama Alanında Yer Açın

Depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa cihazınızda performans problemi meydana gelir. Bunun sonucunda ise telefonu kullanırken kasma ve donma gibi sorunlar yaşanır. Aynı fotoğrafları silme uygulamaları kullanarak gereksiz görselleri silerek boş alan açabilirsiniz. Fotoğrafların yanı sıra gereksiz videoları da silebilirsiniz.

Kullanmadığınız Uygulamaları Kaldırın

Akıllı telefonda yüklü olan uygulamalar arka planda çalışmaya devam eder. Bu durum uygulamaların gereksiz yer kaplamasına ve şarjın daha hızlı şekilde azalmasına yol açar. Dolayısıyla hem Android telefonun pil ömrünü uzatmak hem de cihazı hızlandırmak için kullanmadığınız uygulamaları kaldırın.

Uygulamaları silmek için ilk olarak cihazın ayarlar sayfasını açın ve ardından Uygulamalar kategorisine girin. Açılan liste üzerinden ihtiyaç duymadığınız uygulamaları bulun ve üzerine dokunun. Son olarak "Sil" butonuna basın.

Önbelleği Temizleyin

Telefonu performansını artırmak için uygulanabilecek yöntemler arasında önbelleği temizlemek de yer alıyor. Önbellek temizleme uygulamaları kullanarak gereksiz dosyaların silinmesini sağlayabilirsiniz.

Telefonu Güncelleyin

Akıllı telefon üreticileri zaman içerisinde çeşitli güncellemeler yayımlar. Bu güncellemelerin bir kısmı yeni özellikler sunarken bir kısmı ise çeşitli iyileştirmeler içerir. Telefonu güncel tutmak hem performans hem de güvenlik açısından önemlidir. Ayarlar sayfasındaki "Yazılım güncellemesi" kategorisinden güncelleme işlemini yapabilirsiniz.

Uygulamaları Güncelleyin

Telefonun yanı sıra mobil uygulamaları da güncel tutmak son derece önemlidir. Geliştiriciler yeni güncellemede uygulamada yaşanan performans sorunlarını çözmüş olabilir. Dolayısıyla güncelleme işlemini yaparak uygulamanın daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Uygulamaların Lite Sürümünü Kullanın

Facebook dahil pek çok uygulama, düşük RAM ve depolama alanına sahip giriş seviyesi akıllı telefonlar için Lite sürüm sunar. Uygulamaların Lite sürümü, normal versiyonlarına kıyasla daha az kaynak tüketir. Bu da uygulamaların daha rahat kullanılmasını sağlar.

İhtiyacınız Olmayan Widget'ları Kaldırın

Widget'lar uygulamaya girilmesine gerek kalmadan bazı bilgilere kolayca erişilmesini sağlar. Telefonun ana ekranında çok sayıda widget kullanmak ise performans sorunlarına yol açar çünkü widget'ların sürekli olarak arka planda çalışması gerekir. Dolayısıyla ihtiyacınız olmayan widget'ları ana ekrandan kaldırın.

Farklı Bir Launcher Kullanın

Telefonun hızını artırma işlemi için Launcher kullanabilirsiniz. Android Launcher uygulamaları, mobil cihazların arayüzünü değiştirerek yepyeni bir görünüme sahip olmasını sağlar. Bazı Launcher'lar sade bir arayüz sunarak performans konusunda iyileşme sağlayabilir.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan bazı kötü amaçlı yazılımlar cihazların performansını olumsuz yönde etkiler. Telefon yavaşladı probleminin temel sebeplerinden biri de sisteme bulaşan zararlı yazılımlardır. Antivirüs uygulamaları, sistemi tarayarak kötü amaçlı yazılımları tespit eder ve temizler. Bu nedenle bir güvenlik yazılımıyla cihazı taratın.

Telefonu Sıfırlayın

Telefonu ilk günkü performansına kavuşturmanın en etkili yolu sıfırlama işlemidir. Eğer telefonunuz çok yavaşladıysa cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Veri kaybı yaşamamak için cihazı sıfırlamadan önce telefon yedekleme işlemi yapabilirsiniz.

Bu yazıda Android telefon hızlandırma yöntemleri neler sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayarak cihazın performansını artırabilirsiniz.